Singapore: भारतीय मूल के सिंगापुर मंत्री पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, पढ़ें कौन हैं एस ईश्वरन

Who is S. Iswaran सिंगापुर के भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो (सीपीआईबी) ने एक मामले का खुलासा किया और औपचारिक जांच शुरू करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो (सीपीआईबी) ने एक मामले का खुलासा किया और एक औपचारिक जांच शुरू करने के लिए कहा जिसमें एस ईश्वरन और अन्य का साक्षात्कार शामिल होगा।

सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री एस ईश्वरन एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बोलते हैं। (फोटो-रॉयटर्स)

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने कहा कि उन्होंने देश के परिवहन मंत्री एस. ईश्वरन को छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया है क्योंकि भारतीय मूल के नेता को भ्रष्टाचार विरोधी जांच का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा, भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो (सीपीआईबी) ने एक मामले का खुलासा किया और एक औपचारिक जांच शुरू करने के लिए कहा जिसमें एस ईश्वरन और अन्य का साक्षात्कार शामिल होगा। सीपीआईबी इस मामले में जनता के सदस्यों की रुचि को स्वीकार करता है क्योंकि एक मंत्री का साक्षात्कार लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा, सीपीआईबी तथ्यों और सच्चाई को स्थापित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प के साथ इस मामले की गहन जांच करेगी। प्रमुख बिंदुओं से जानें भारतीय मूल के सिंगापुर के मंत्री एस. ईश्वरन के बारे में: एस. ईश्वरन को 1997 में संसद सदस्य के रूप में चुना गया था।

एस. ईश्वरन को 2006 में कैबिनेट में नियुक्त किया गया था।

परिवहन मंत्री के रूप में, कोविड महामारी के बाद सिंगापुर को एयर हब के रूप में पुनर्निर्माण में उनके काम के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी।

वह सिंगापुर के व्यापार संबंधों के प्रभारी मंत्री भी हैं।

यह जांच सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी की चुनौतियों को बढ़ाती है।

सिंगापुर में 2025 तक आम चुनाव होने हैं, हालांकि चुनाव पहले भी हो सकते हैं।

पीएपी ने 1965 में अपनी आजादी के बाद से सिंगापुर पर शासन किया है।

