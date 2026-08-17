नौसेना की और बढ़ेगी ताकत, बेड़े में शामिल होंगे दो और एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की क्षमता और बढ़ने वाली है। इसके बेड़े में दो नए एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन शामिल होने वाले हैं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी रक्षा कंपनी से अहम डील की है।

मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारतीय नौसेना के लिए 1,943 करोड़ रुपये की लागत से दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन (हाई-एल्टीट्यूड लांग-एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट) लीज पर लेने के लिए अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटामिक्स एयरोनाटिकल सिस्टम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह ड्रोन लगातार 30 से 40 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। यह 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसे दूर बैठे पायलट द्वारा रिमोट से पूरी तरह नियंत्रित किया जाता है। यह एडवांस्ड सिस्टम, अत्याधुनिक सेंसर और बेहतरीन पेलोड से लैस हैं।

इससे समुद्री क्षेत्र के विशाल इलाकों में लगातार खुफिया जानकारी, निगरानी और टोह लेने की सुविधा प्रदान होगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने और उन पर प्रतिक्रिया देने की भारत की क्षमता मजबूत होगी। यह डील ऐसे समय में हुई है, जब भारत और चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रणनीतिक खींचतान में लगे हुए हैं।

नौसेना पहले से ही दो सी गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें कुछ साल पहले लीज पर लिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि उसने 30 महीने की अवधि के लिए ड्रोन के लिए कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मूल्य लगभग 1,943 करोड़ रुपये है। रक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए।