सूर्यपथ तिरंगा: फिजी से सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचेगा डिजिटल संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिजी से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक 50 से अधिक भारतीय मिशन 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के तहत एक अनोखे कैंपेन का हिस्सा बनेंगे।इसके तहत तिरंगे की तस्वीरें अलग-अलग टाइम जोन में पूर्व से पश्चिम की ओर डिजिटल रूप से भेजी जाएंगी। 'सूर्यपथ तिरंगा' नाम का यह कैंपेन भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किया जाएगा।

सरकार 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के तहत नौ से 17 अगस्त तक देश भर में कई खास कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें तिरंगे के साथ सेल्फी, बाइक रैली, मिलिट्री बैंड के म्यूजिकल परफार्मेंस, वंदे मातरम का सामूहिक गायन और एक खास पोर्टल की मदद से लोगों द्वारा राष्ट्रीय गीत को कराओके-स्टाइल में गाने और उसकी रिकार्डिंग करना शामिल है।

देश में होने वाले जश्न के अलावा, विदेशों में मौजूद भारतीय मिशन और पोस्ट भी इस सालाना कार्यक्रम में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसका पहला एडिशन अगस्त 2022 में हुआ था, जो भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह का मौका भी था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि 'सूर्यपथ तिरंगा' एक खास कार्यक्रम होगा और हमारे झंडे, हमारे सम्मान और हमारे गर्व का जश्न मनाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका होगा।

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