NIRF की सफलता: भारतीय संस्थानों ने क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में बनाई मजबूत पहचान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के लांच होने के बाद से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाने वाले भारतीय संस्थानों की संख्या 11 से बढ़कर 52 हो गई है।

केंद्र सरकार ने एनआईआरएफ को 2015 में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सालाना रैंकिंग (भारतीय रैंकिंग) के लिए लॉन्च किया था, ताकि शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। रैंकिंग का तरीका पांच मुख्य पैमानों पर आधारित है, जिनमें शिक्षण, सीखना और संसाधन, शोध और पेशेवर तौर-तरीके, ग्रेजुएशन के नतीजे, पहुंच और समावेशिता और साथियों की राय (पीयर परसेप्शन) शामिल है। एनआईआरएफ के तहत मिलने वाले आवेदनों की संख्या 2021 में 6,272 से बढ़कर 2025 में 14,163 हो गई। 2021-2025 के दौरान एनआईआरएफ में भाग लेने वाले अलग-अलग संस्थानों की संख्या 4,030 से बढ़कर 7,692 हो गई। उन्होंने कहा, "शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में कई पहलें संस्थागत रूप से लागू की गई हैं।"

वहीं, मजूमदार ने लोकसभा में एनसीईआरटी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से उसे शैक्षिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने में मजबूती मिलेगी। इस दर्जे से केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता देने में एक थिंक टैंक और राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के तौर पर एनसीईआरटी की भूमिका और मजबूत होगी।