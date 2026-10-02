यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसा भारतीय हॉकी अंपायर, एशियाई खेलों से बाहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक शर्मनाक घटनाक्रम में भारतीय हॉकी अंपायर और तकनीकी अधिकारी गुरिंदर सिंह सांघा को एशियाई खेलों के दौरान कथित यौन दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद जापान से वापिस भेज दिया गया।हॉकी इंडिया के सूत्र ने बताया कि सांघा ने मलेशिया की एक महिला हॉकी अधिकारी और होटल स्टाफ के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की।

नागोया में मौजूद अधिकारी ने कहा कि मलेशिया की एक महिला अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने के बाद सांघा को वापिस भेज दिया गया है। वह दो दिन पहले वापिस चला गया। यह पूछने पर कि क्या हॉकी इंडिया खेलों के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, अधिकारी ने कहा कि एशियाई हॉकी महासंघ से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने कहा कि एएचएफ की रिपोर्ट में दोषी साबित होने पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कसूरवार होने पर उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एशियाई खेलों में अंपायरों और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति एएचएफ करता है। सांघा के विरुद्ध 2025 में रांची में हॉकी इंडिया लीग के दौरान भी एक महिला अंपायर ने शिकायत की थी।

हॉकी इंडिया की तीन सदस्यीय समिति ने मामले की जांच की थी। हॉकी इंडिया अधिकारी ने बताया कि समिति को उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि हमने समिति बनाई थी लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिले।भारतीय ओलिंपिक संघ के एक अधिकारी ने कहा कि मामले का आइओए या हॉकी इंडिया से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि एएचएफ अधिकारियों की नियुक्ति करता है।