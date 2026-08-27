'288 भारतीयों से टूटा संपर्क, तिब्बत सीमा पर भी फंसे 200 नागरिक'; नेपाल बाढ़ पर MEA ने दिया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दोनों देशों के हिमालयी सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आने के बाद नेपाल में कम से कम 288 भारतीय नागरिक लापता हैं और 200 अन्य चीन में फंसे हुए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि लापता लोगों में पर्यटक और नेपाल में काम करने वाले भारतीय शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को नेपाल में बचाया गया है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे।

रणधीर जायसवाल ने दी पूरी जानकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाल में कई लोगों के फंसे होने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "पहला ग्रुप 73 लोगों का है जो त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु के नागरिकों के दो अलग-अलग ग्रुप हैं एक में 37 और दूसरे में 49 लोग हैं जिन्होंने सम्राट और फ्लाई एवरेस्ट ट्रैवल्स के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की थी। पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है जो सम्राट ट्रैवल्स की मदद से रसुवा ज़िले के तिमुरे गए थे।"

उन्होंने आगे कहा, "फिर, अलग-अलग राज्यों के 61 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है... और उसके बाद केरल के 33 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है। ये पांच मुख्य ग्रुप हैं, जिनमें कुल मिलाकर 288 लोग शामिल हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं।"

मरने वालों की संख्या कितनी? रणधीर जायसवाल ने कहा कि फिलहाल हमारे पास मौतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वहां हालात लगातार बदल रहे हैं और अनिश्चित बने हुए हैं। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, हम आपके साथ साझा करेंगे।