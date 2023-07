ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुए 48 वर्षीय व्यक्ति के लिए देवदूत बना तटरक्षक बल, डोर्नियर विमान से पहुंचाया कोच्चि

कोच्चि, एजेंसी। लक्षद्वीप द्वीप समूह में गंभीर रूप से बीमार 48 वर्षीय एक व्यक्ति के लिए भारतीय तटरक्षक बल देवदूत बनकर आया और उसे शुक्रवार को सफलतापूर्वक लक्षद्वीप द्वीप समूह से निकाला।

बता दें कि बीमार व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए लक्षद्वीप द्वीप से कोच्चि तक पहुंचाने के लिए खराब मौसम में डोर्नियर विमान ने लंबी दूरी तय की।

कहा जा रहा है कि 48 वर्षीय को ब्रेन स्ट्रोक के बाद द्वीपसमूह के एक द्वीप एंड्रोथ के सरकारी अस्पताल ले लाया गया था। बीमार व्यक्ति को 170 किमी की दूरी तय कर एंड्रोथ से अगत्ती लाया गया और फिर वहां से 450 किमी की दूरी तय कर कोच्चि पहुंचाया गया।

#WATCH | Indian Coast Guard successfully evacuated a critically injured 48-year-old man from Lakshadweep Group of Islands in extreme weather conditions pic.twitter.com/Pwpux8YPK6