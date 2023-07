'भारत चांद पर फहराएगा तिरंगा और पाकिस्तान लगा रहा सबसे बड़ा झंडा', चंद्रयान-3 को देख पाकिस्तानी हुए शर्मसार

भारतीय क्रिकेट प्रेमी मुफद्दल वोहरा ने चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग पर बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किया। इसके बाद पाकिस्तानी एक्टर अरसलान नसीर ने अगल पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान का सबसे लंबा झंडा लाहौर में फहराया जाएगा जिसकी लागत 40 करोड़ रुपये आएगी। वहीं इन दोनों पोस्ट को एक साथ शेयर करते हुए एक अन्य पाकिस्तानी शख्स ने खूब मजा लिया।

Chandrayaan-3 को देख पाकिस्तानी यूजर्स ने अपने देश को लेकर ट्विटर पर निकाला भड़ास।

HighLights चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग पर पाकिस्तानी नागरिक को आया शर्म। पाकिस्तानियों ने अपने ही देश को दिखाया आईना। पाकिस्तान में लगाए जा रहे सबसे बड़ा झंडा।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। भारत चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण के साथ इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। भारतीयों के साथ-साथ दुनियाभर के लोग इस पल का जश्न मना रहे हैं। मिशन चंद्रयान-3 ने पूरे देश में गर्व और उत्साह की भावना पैदा कर दी है। इसी बीच, ट्विटर पर भारत और पाकिस्तान को लेकर काफी दिलचस्प पोस्ट देखने को मिल रही है। चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग पर बधाई एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी मुफद्दल वोहरा ने चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग पर बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किया। इसके बाद, पाकिस्तानी एक्टर अरसलान नसीर ने अगल पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान का सबसे लंबा झंडा लाहौर में फहराया जाएगा, जिसकी लागत 40 करोड़ रुपये आएगी। पाकिस्तानी यूजर्स ने अपने देश को दिखाया आईना वहीं, इन दोनों पोस्ट को एक साथ शेयर करते हुए एक अन्य पाकिस्तानी शख्स ने खूब मजा लिया। दरअसल, उसने दोनों पोस्ट को एक साथ शेयर किया, जिनमें भारतीय शख्स के पोस्ट में चंद्रयान-3 के बारे में लिखा गया था और पाकिस्तानी व्यक्ति के पोस्ट में पाक के झंडे के बारे में खबर थी। इससे उन्होंने दोनों देशों की योग्यता और सोच दिखाने की कोशिश की। उसने दोनों देशों की प्राथमिकता को दिखाया। 🥲 pic.twitter.com/er9YA2Ptta July 14, 2023 पाकिस्तान में लगाया जा रहे सबसे बड़ा झंडा यानी कि जब भारत चंद्रयान-3 को लेकर जश्न मना रहा है, तब पाकिस्तान सबसे ऊंचे झंडे गारने में लगा है। इस पोस्ट पर अन्य ट्विटर यूजर्स के कई मजेदार कमेंट्स सामने आए हैं। वहीं, लोगों ने पाकिस्तानी शख्स के पोस्ट पर खूब मजे किए। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी परियोजना पंजाब सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसमें 800 किलोग्राम पॉलिएस्टर कपड़े का झंडा लगाया जाना है। इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए, झंडे को एलईडी रोशनी और साउंड सिस्टम से लैस किया जाएगा। यह 15 किमी दूर से भी दिखाई देगा।

