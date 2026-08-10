12 साल में कॉरपोरेट्स का कितना करोड़ कर्ज हुआ माफ? संसद में सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बैंकों ने पिछले 12 सालों में बड़े कॉरपोरेट को दिए गए 9.95 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ किए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2018-19 में ऋण माफी राशि 1,48,753 करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी जोकि 2025-26 में घटकर 20,485 करोड़ रह गई है।

उन्होंने बताया कि हालांकि ऋण माफ करना एक अकाउंटिग प्रक्रिया है और इससे लोन धारकों को राहत नहीं मिलती है। बैंक रिकवरी की कार्रवाई जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का वित्तीय घाटा 2020-21 में जीडीपी के 9.2 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 4.4 प्रतिशत हो गया है। खुदरा महंगाई दर 2025-26 में 2.1 प्रतिशत औसत रही, जोकि 2014-15 के बाद से सबसे कम है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि श्रम बाजार की स्थितियां भी सुधर रही हैं। उन्होंने पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में छह प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 3.1 प्रतिशत रह गई। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में 5.85 लाख डिजिटल फ्रॉड के मामले सामने आई। इसमें 3,590.70 करोड़ की राशि शामिल है।