आसमान में दुश्मन के छोटे ड्रोन की भी खैर नहीं, सरकार सेना के लिए खरीद रही स्वदेशी हल्के रडार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को सेना के लिए इम्प्रूव्ड लो-लेवल लाइटवेट रडार (एलएलएलआर-आई) खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ लगभग 770 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह खरीद एयर डिफेंस प्लेटफार्म के स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह रडार सिस्टम लड़ाकू विमान के आकार के लक्ष्यों के साथ-साथ मिनी या माइक्रो ड्रोन का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। इसमें हवा में मौजूद लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की अतिरिक्त खूबी भी है। इससे भारतीय सेना को अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी ड्रोन के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।