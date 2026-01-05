राजस्थान में तैयार हुई सेना की स्पेशल फोर्स 'भैरव बटालियन', कमांडो को दी गई खास ट्रनिंग

जागरण संवाददाता, जयपुर। सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने नसीराबाद में एक विशेष फोर्स (सैन्य बल) तैयार की है। नसीराबाद की सैनिक छावनी में तैयार हुई इस फोर्स का नाम ''भैरव बटालियन'' रखा गया है।

भैरव बटालियन 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड में शामिल होगी। इस बटालियन के साथ ही ड्रोन ऑपरेटर्स भी तैयार किए गए हैं। इन ऑपरेटर्स को ड्रोन उड़ाने से लेकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने एवं असली ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इससे सेना की क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

इन चीजों को ध्यान में रखकर तैयार की गई भैरव बटालियन जानकारी के अनुसार आधुनिक दौर में युद्ध के तरीकों में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए भैरव फोर्स के जवानों को तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि भैरव फोर्स सेना को नई एवं आधुनिक तकनीक से लैस करने के साथ ही दुश्मन पर अत्याधुनिक तरीके से निगरानी रखते हुए वार करने में सक्षम होगी। भैरव बटालियन को नई सोच, नई तकनीक और नई आपरेशनल जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है।