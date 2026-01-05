Language
    राजस्थान में तैयार हुई सेना की स्पेशल फोर्स 'भैरव बटालियन', कमांडो को दी गई खास ट्रनिंग

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    भारतीय सेना ने नसीराबाद में 'भैरव बटालियन' नामक एक विशेष बल तैयार किया है। यह बटालियन आधुनिक युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार भैरव बटालियन। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने नसीराबाद में एक विशेष फोर्स (सैन्य बल) तैयार की है। नसीराबाद की सैनिक छावनी में तैयार हुई इस फोर्स का नाम ''भैरव बटालियन'' रखा गया है।

    भैरव बटालियन 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड में शामिल होगी। इस बटालियन के साथ ही ड्रोन ऑपरेटर्स भी तैयार किए गए हैं। इन ऑपरेटर्स को ड्रोन उड़ाने से लेकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने एवं असली ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इससे सेना की क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

    इन चीजों को ध्यान में रखकर तैयार की गई भैरव बटालियन

    जानकारी के अनुसार आधुनिक दौर में युद्ध के तरीकों में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए भैरव फोर्स के जवानों को तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि भैरव फोर्स सेना को नई एवं आधुनिक तकनीक से लैस करने के साथ ही दुश्मन पर अत्याधुनिक तरीके से निगरानी रखते हुए वार करने में सक्षम होगी। भैरव बटालियन को नई सोच, नई तकनीक और नई आपरेशनल जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है।

    जवानों को दी गई खास ट्रेनिंग

    रेगिस्तानी इलाकों में कई चुनौतियों का जवानों को सामना करना पड़ता है। इसके लिए भैरव फोर्स के जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है। माना जा रहा है कि भैरव बटालियन आगामी समय में सेना के लिए तीव्र, सक्षम और निर्णायक बटालियन साबित होगी। जानकारी के अनुसार भैरव बटालियन उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है।

