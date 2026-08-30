18,600 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना का साहसिक रेस्क्यू मिशन, देखें वीडियो
नुन कुन के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एविएशन यूनिट ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया।
HighLights
रेस्क्यू ऑपरेशन उस जगह किया जहां हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए कोई जगह नहीं थी
यह मिशन दिन के आखिरी उपलब्ध लैंडिंग विंडो में अंजाम दिया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नुन कुन के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एविएशन यूनिट ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया।
घायल व्यक्ति को ऐसे ढलान से निकाला गया जहां हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए कोई जगह नहीं थी और तेज हवाएं चल रही थीं। नुन कुन भारत के लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश में खड़ा एक पर्वतीय पुंजक है
हेलीकॉप्टर को हल्का करने के लिए गैर-जरूरी उपकरण उतार दिए गए और सीमित ईंधन लेकर मिशन पर निकला गया।
पायलटों ने असाधारण कौशल, साहस और दृढ़ता के साथ ऑपरेशन पूरा किया। इसमें एक स्किड को ढलान पर टिकाकर महत्वपूर्ण लैंडिंग भी शामिल थी।
यह मिशन दिन के आखिरी उपलब्ध लैंडिंग विंडो में अंजाम दिया गया। यह भारतीय सेना की एविएशन शाखा के कौशल, साहस और मानवीय संवेदना का जीवंत उदाहरण है।
In a daring rescue mission at 18,600 ft near Nun Kun, Indian Army Aviation pilots evacuated a casualty from an extremely challenging slope with no landing space and strong winds.— ANI (@ANI) August 29, 2026
With the helicopter lightened by removing non-essential equipment and carrying limited fuel, the… pic.twitter.com/dNaqrbljOp