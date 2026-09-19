'किसी देश के दबाव में काम नहीं करता भारत', अमेरिकी प्रतिबंधों वाले बिल पर सरकार की दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों और भारत पर इसके संभावित असर से जुड़े सवाल पर कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है।

उन्होंने दोहराया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुके बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता रहेगा और देश के लोगों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विदेश राज्य मंत्री ने कहा, भारत की जनता हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। अपने देश और नागरिकों की आर्थिक मजबूती व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है; हम किसी दूसरे देश के कहने पर किसी गुट का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि केवल अपने राष्ट्रहित में काम करते हैं।

विदेशी देशों द्वारा लगाए जा रहे आयात शुल्क पर भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि अनुचित तरीके से थपे जा रहे टैरिफ पूरी तरह से गलत हैं और भारत किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। किफायती ऊर्जा आपूर्ति बनी रहेगी प्राथमिकता देश में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों पर चर्चा करते हुए कीर्ति वर्धन सिंह ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय है। सरकार देशवासियों को निर्बाध और किफायती ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।