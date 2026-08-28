भारत खरीदेगा दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम 'जैवलिन', क्यों खास है ये अमेरिकी हथियार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने युद्ध के मैदान में परखे जा चुके अमेरिकी जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम को खरीदने की योजना बनाई है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कदम दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों का सामना करने की भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को और मजबूत कर सकता है।

यह प्रस्तावित खरीद भारत के शस्त्रागार में एक अत्यधिक मोबाइल और सटीक मारक क्षमता वाले एंटी-आर्मर हथियार को जोड़ेगी। भारत सरकार यह कदम ऐसे समय में उठा रहा है जब वह वाशिंगटन के साथ अपने रक्षा सहयोग का लगातार विस्तार कर रहा है और अपनी सैन्य क्षमताओं में विविधता ला रहा है।

जैवलिन मिसाइल सिस्टम क्यों है खास? जैवलिन एक मैन-पोर्टेबल और कंधे से दागी जाने वाली एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और आरटीएक्स ने विकसित किया है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इन्फैंट्री की टुकड़ियां किसी बड़े एंटी-टैंक प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना ही दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर सकें।

इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी दागो और भूल जाओ क्षमता है। एक बार मिसाइल लॉन्च होने और लक्ष्य के लॉक हो जाने के बाद, ऑपरेटर को इसे लगातार गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे सैनिकों को मिसाइल दागने के तुरंत बाद अपनी जगह से सुरक्षित हटने का मौका मिल जाता है।

यह मिसाइल टैंकों पर ऊपर से भी हमला कर सकती है, जिसे टॉप-अटैक फीचर कहा जाता है। यह सुविधा बख्तरबंद वाहन के ऊपरी और सबसे कमजोर हिस्से पर अचूक वार करने की क्षमता देती है। इसके अलावा, इसे कुछ विशिष्ट लक्ष्यों के खिलाफ डायरेक्ट-अटैक मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह सिस्टम एक इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर का उपयोग करता है और इसे युद्ध के मैदान की विभिन्न परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पैदल सेना को टैंकों और अन्य बख्तरबंद खतरों के खिलाफ अधिक लचीलापन मिलता है।

युद्ध के मैदान में परखा गया एंटी-आर्मर हथियार जैवलिन का युद्धों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता के लिए इसने काफी नाम कमाया है। युद्ध के मैदान में इसके इस्तेमाल, विशेषकर यूक्रेन में, ने आधुनिक युद्ध में पोर्टेबल एंटी-टैंक हथियारों के महत्व को उजागर किया है।

भारत के लिए, यह सिस्टम स्वदेशी और आयातित एंटी-टैंक हथियारों के मौजूदा जखीरे के साथ-साथ एंटी-आर्मर क्षमता की एक और परत प्रदान कर सकता है। भारत की लंबी और कठिन सीमाओं को देखते हुए यह अधिग्रहण भारतीय थल सेना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां मोबाइल इन्फैंट्री इकाइयों को दुश्मन के बख्तरबंद खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता पड़ सकती है।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को बढ़ावा यह प्रस्तावित खरीद ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और अमेरिका अपने रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक इस प्रस्तावित खरीद में मिसाइलों की संख्या या सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन भारत की पैदल सेना की एंटी-आर्मर क्षमताओं को मजबूत करने के संदर्भ में जैवलिन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।