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Sugar Price Hike: त्योहारों से पहले कड़वी हुई चीनी, 8% प्रतिशत तक बढ़े दाम

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:04 PM (IST)

केंद्र सरकार त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए तीन-स्तरीय रणनीति अपना रही है, जिसमें मिलों के स्टॉक की जांच और व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा शामिल है।

चीनी की खुदरा कीमत एक महीने में 8% बढ़ी

चीनी की खुदरा कीमत एक महीने में 8% बढ़ी

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के पहले चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए बाजार में उपलब्धता बढ़ाने एवं जमाखोरी रोकने का प्रयास कर रही है।

फिर भी कीमत ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक महीने में चीनी का खुदरा मूल्य आठ प्रतिशत और थोक मूल्य सात प्रतिशत बढ़ा है। दिल्ली में भी खुदरा भाव 50 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है।

केंद्र सरकार को आशंका है कि चीनी का पर्याप्त स्टाक होने के बावजूद आपूर्ति रोककर कीमत बढ़ाने का खेल किया जा रहा है।

ऐसे में कीमत पर नियंत्रण के लिए तीन स्तरों पर काम किया जा रहा है। चीनी मिलों के स्टाक की जांच, व्यापारियों के स्टाक पर सीमा और बिक चुकी चीनी को जल्दी बाजार तक पहुंचाना।

व्यापारियों के लिए 400 टन स्टॉक सीमा तय की गई

सरकार ने 24 जुलाई को देश की सभी चीनी मिलों में उपलब्ध स्टाक का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला किया था। केंद्र एवं राज्य सरकारों की टीमों ने 14 अगस्त तक मिलों में जाकर वास्तविक स्टाक की जांच की।

उद्देश्य यह पता लगाना था कि मिलों ने जितनी चीनी का स्टाक बताया है, वास्तव में उनके पास उतनी चीनी है या नहीं। जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे बाजार की स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

चीनी कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। उनके लिए 30 नवंबर तक चीनी की अधिकतम स्टाक सीमा 400 टन तय कर दी गई है, ताकि त्योहारों के पहले कालाबाजारी को प्रोत्साहन नहीं मिले।

फिर भी कीमतों में तेजी जारी है। साथ ही मिलों से बिक चुकी चीनी को बाजार तक जल्दी पहुंचाने के लिए भी नियम बनाया गया है।

30 नवंबर तक लागू रहेगा नियम 

मिल से चीनी खरीदने वाले डीलर, एजेंट या थोक उपभोक्ता को सात दिन के भीतर ही चीनी उठानी होगी।बिक्री के बाद मिलें भी चीनी को लंबे समय तक अपने परिसर में नहीं रोक सकेंगी।

सरकार का मानना है कि महीने की शुरुआत में बिक्री दिखाकर चीनी को मिल में ही रोकने से बाजार में वास्तविक आपूर्ति कम दिखाई देती है, जिससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है। यह नियम भी 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

भौतिक सत्यापन से ही सच्चाई सामने आएगी। मिलों में अगर घोषित मात्रा के करीब ही चीनी मिलती है तो कीमत बढ़ने की वजह वास्तविक कमी या आने वाले महीनों में आपूर्ति कम होने की आशंका हो सकती है।

मगर यदि घोषित और वास्तविक स्टाक में अंतर मिलता है तो स्टाक छिपाने या आपूर्ति रोकने की आशंका मजबूत होगी।

सरकार ने मिलों के स्टॉक की जांच कराई

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ ने भौतिक सत्यापन के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है। संघ का मानना है कि इससे अटकलों पर रोक लगेगी। सरकार मिलों को जल्द पेराई शुरू करने के लिए भी कह रही है, ताकि नई चीनी बाजार में जल्दी आ सके।

आमतौर पर नई चीनी की पर्याप्त मात्रा दिसंबर से बाजार में आने लगती है। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर के दौरान का स्टाक और बाजार में पहुंचने की गति कीमतों के लिए महत्वपूर्ण होगी।