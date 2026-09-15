'ये खेल पुराना हो चुका', मसूद अहजर पर 70 लाख रुपए के इनाम की झूठी घोषणा पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की गिरफ्तारी या सजा दिलाने में मदद करने वाली जानकारी के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करने पर पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने इसे झूठा कदम बताया और इस्लामाबाद से आतंकी संगठन के प्रमुख के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा।

अजहर पर इनाम बरकरार रखने के पाकिस्तान के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस्लामाबाद की घोषणा का कोई नतीजा निकलने की संभावना नहीं है। पाकिस्तान के ऐसे हथकंडे लोगों को गुमराह करने की कोशिश- जायसवाल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे हथकंडे और लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं। हमने पहले भी ऐसे हथकंडे देखे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश का ऐसी झूठी घोषणाएं करना, हम सभी जानते हैं वे कितनी खोखली होती हैं। पाकिस्तान को ऐसी घोषणाएं करने के बजाए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिनका आखिरकार कोई नतीजा नहीं निकलता।

FIA की रेड बुक में शामिल पाकिस्तान ने अजहर को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादियों की रेड बुक में शामिल करना जारी रखा है और उसकी गिरफ्तारी या सजा दिलाने वाली जानकारी के लिए 7 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी रखा है।