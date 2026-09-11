ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने डीप-टेक इनोवेशन की भारत कर रहा ब्रांडिंग, लगाई प्रदर्शनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी अपने डीप-टेक इनोवेशन व स्टार्टअप की ब्रांडिंग में जुटी है।

शिक्षा और विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन स्थल यानी भारत मंडपम में 11 और 12 सितंबर को ‘ भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन’ नाम से एक प्रदर्शनी लगाई है।

इसमें अंतरिक्ष, स्वास्थ्य जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 37 डीपटेक इनोवेशन और उससे जुड़े स्टार्टअप को प्रदर्शित किया है। इसका उद्देश्य देश में होने वाले इनोवेशन व स्टार्टअप को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के साथ उसके लिए निवेशक और वैश्विक साझेदार जुटाना शामिल है।

भारत ने इससे पहले फ्रांस के नाइस शहर में 14 से 16 जून 2026 को ‘भारत इनोवेट्स’ नाम से इन सभी डीपेटक इनोवेशन की ब्रांडिंग की थी। इस मौके पर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रो भी मौजूद थे।

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान लगाई इस प्रदर्शनी को सम्मेलन में आने वाले सभी देश के प्रमुखों, उद्योगों से जुड़े शीर्ष अधिकारियों व इनोवेशन के जुड़े लोगों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 11 सितंबर को इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इसके जरिए वैश्विक स्तर पर भारत में होने वाले शोध और इनोवेशन को एक मंच प्रदान करना है। माना जा रहा है कि इस पहल से देश में इनोवेशन के क्षेत्र को और गति मिलेगी।