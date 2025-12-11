'भारत अपना वायु गुणवत्ता मानक स्वयं निर्धारित करता है', राज्यसभा में कीर्ति वर्धन सिंह ने दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि भारत अपने वायु गुणवत्ता मानक स्वयं निर्धारित करता है और वैश्विक रैकिंग आधिकारिक नहीं हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा उद्धृत वैश्विक वायु गुणवत्ता रैकिंग किसी आधिकारिक प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश केवल सलाहकारी मूल्य हैं, बाध्यकारी मानक नहीं।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नीति-निर्माण के लिए किसी विदेशी जलवायु जोखिम रैकिंग को मान्यता नहीं देती। भारत वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में नौवें स्थान पर है, लेकिन वह ''घरेलू नीति निर्माण के आधार के रूप में किसी भी बाहरी रैकिंग को मान्यता नहीं देती''।

राज्यसभा में आइक्यूएयर की विश्व वायु गुणवत्ता रैकिंग, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एयर क्वालिटी डाटाबेस, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआइ) और ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज (जीबीडी) जैसे वैश्विक सूचकांकों में भारत की स्थिति के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्तर पर कोई आधिकारिक देश-वार प्रदूषण रैं¨कग नहीं की जाती है।

कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का उद्देश्य देशों को भूगोल, पर्यावरणीय स्थितियों, पृष्ठभूमि स्तरों और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि भारत ने जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा के लिए 12 प्रदूषकों के लिए अपने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई वैश्विक प्राधिकरण आधिकारिक तौर पर देशों को रैं¨कग नहीं देता है।

भारत अपने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले 130 शहरों का वायु गुणवत्ता सुधार उपायों के आधार पर आकलन और रैं¨कग करने के लिए अपना वार्षिक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आयोजित करता है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को हर साल सात सितंबर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर सम्मानित किया जाता है।