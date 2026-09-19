नेपाल की मदद के लिए फिर आगे आया भारत, 11 टन दवाएं और राहत सामग्री भेजी
भारत ने नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ के बाद 11 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।
HighLights
भारत ने नेपाल को बाढ़ राहत के लिए 11 टन सामग्री भेजी।
दवाएं, फोरेंसिक सामान, टेंट और स्लीपिंग बैग शामिल थे।
विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की ओर से नेपाल के लिए सैन्य परिवहन विमान से 11 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी गई, जिसमें दवाएं, फोरेंसिक सामान, टेंट और स्लीपिंग बैग शामिल थे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत पड़ोसी देश में हाल ही में आई अचानक बाढ़ के बाद नेपाल को उबरने में मदद करना जारी रखे हुए है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राहत सामग्री की यह नई खेप, भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत उपायों के तहत सी-130 एयरक्राफ्ट से भेजी गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने नेपाल में बचाव, राहत और फोरेंसिक कार्यों में मदद के लिए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है और 54 विशेषज्ञ को तैनात किया है।
इस बीच, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने शनिवार को कहा कि नेपाल में आपदाओं के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली को सबसे ज्यादा प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा।
जानकारों का मानना है कि अगर लोगों को सही समय पर चेतावनी मिली होती, तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। शाह ने कहा, "जोखिम कम करने, तैयारी और प्रतिक्रिया पर खास जोर दिया जाएगा।"
प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन में मदद करने वाले सभी मित्र देशों, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संगठनों, निजी क्षेत्र, सरकारी अधिकारियों और देश के लोगों का भी आभार व्यक्त किया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)