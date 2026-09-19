नेपाल की मदद के लिए फिर आगे आया भारत, 11 टन दवाएं और राहत सामग्री भेजी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की ओर से नेपाल के लिए सैन्य परिवहन विमान से 11 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी गई, जिसमें दवाएं, फोरेंसिक सामान, टेंट और स्लीपिंग बैग शामिल थे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत पड़ोसी देश में हाल ही में आई अचानक बाढ़ के बाद नेपाल को उबरने में मदद करना जारी रखे हुए है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राहत सामग्री की यह नई खेप, भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत उपायों के तहत सी-130 एयरक्राफ्ट से भेजी गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने नेपाल में बचाव, राहत और फोरेंसिक कार्यों में मदद के लिए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है और 54 विशेषज्ञ को तैनात किया है।