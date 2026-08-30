रूस से 5 और S-400 ला रहा भारत, पाकिस्तान और चीन की बढ़ी टेंशन; 50 हजार करोड़ की डील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली एस-400 सुदर्शन की पांच और स्क्वाड्रन खरीदने की भारतीय निविदा (टेंडर) के जवाब में रूस ने भारत के रक्षा मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है।

आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सफलता में एस-400 ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी निगरानी व युद्धक विमानों को मार गिराया था और विमानों को भारतीय सीमा के 200 किलोमीटर के दायरे में आने से भी रोक दिया था।

रूस ने भारत को पांच और एस-400 का प्रस्ताव दिया रक्षा सूत्रों ने बताया, 'भारतीय निविदा पर रूस का जवाब मिल गया है और अभी उस पर प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।'

वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच हुए पहले अनुबंध के तहत आर्डर किए गए पांच एस-400 स्क्वाड्रन में से चार पहले ही भारत को मिल चुके हैं। पांचवी स्क्वाड्रन के इस वर्ष नवंबर तक मिलने की उम्मीद है। एस-400 भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत करेगा प्रस्तावित नए अनुबंध के तहत सौदे पर हस्ताक्षर होने के लगभग तीन वर्ष बाद मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। भारत ने आपरेशन सिंदूर खत्म होने के तुरंत बाद इस वर्ष मार्च में रूसी एस-400 की पांच और स्क्वाड्रन खरीदने की योजना को मंजूरी दी थी।