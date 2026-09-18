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'INS कोलकाता पूरी तरह सुरक्षित, PNS हुनैन ने तोड़ा नियम', पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने किया खारिज

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Fri, 18 Sep 2026 05:25 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2026 07:30 PM (IST)

अरब सागर में INS कोलकाता और PNS हुनैंन के बीच टक्कर पर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया ...और पढ़ें

HighLights

  1. भारत ने पाक के नौसैनिक टक्कर के आरोपों को सिरे से खारिज किया।

  2. विदेश मंत्रालय ने कहा INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

  3. PNS हुनैंन ने समुद्र में गैर-पेशेवर व्यवहार कर नियम तोड़े।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरब सागर में पाकिस्तानी और भारतीय नौसेना के जहाजों के बीच टक्कर हुई। INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसैनिक पोत PNS हुनैन के बीच हुई टक्कर को लेकर दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। इस बीच टक्कर पर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इस्लामाबाद पर सच्चाई छिपाने और टालमटोल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है और वह पूरी तरह सुरक्षित है।

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज

रणधीर जायसवाल ने कहा, "हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ घटनाएं हुई हैं, जिनके संबंध में मैं कुछ तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने अपने विरोध पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखी है। हमेशा की तरह उनका जवाब टालमटोल वाला और सच्चाई को छिपाने का एक प्रयास है, जिसकी उनसे उम्मीद भी थी। हम अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं।"

जायसवाल ने आगे कहा, "आईएनएस (INS) कोलकाता पश्चिमी अरब सागर में रूटीन तैनाती पर था। इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना के पोत पीएनएस (PNS) हुनैन ने समुद्र में गैर-पेशेवर और अस्वीकार्य व्यवहार किया, जिसके कारण यह टक्कर हुई।

पीएनएस हुनैन द्वारा खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश, अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच 'सैन्य अभ्यासों, युद्धाभ्यासों व सैन्य आवाजाही की अग्रिम सूचना' से संबंधित समझौते के अनुच्छेद 10 का गंभीर उल्लंघन थी। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि समुद्र में नौसैनिक इकाइयों को एक-दूसरे से कम से कम तीन नॉटिकल मील की दूरी बनाए रखनी चाहिए।"

कब हुई थी टक्कर?

गौरतलब है कि बीते 15 सितंबर को आईएनएस कोलकाता अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नियमित तैनाती पर था, इसी दौरान पीएनएस हुनैन ने खतरनाक तरीके से ओवरटेकिंग की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप यह टक्कर हुई। हालांकि, पाकिस्तान ने भारत के इस दावे का खंडन किया है और भारतीय युद्धपोत पर अपने नौसैनिक पोत के निकट आक्रामक युद्धाभ्यास करने का आरोप लगाया।

दोनों देशों ने दर्ज कराया राजनयिक विरोध

पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि यह घटना पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में उसके सीस्पार्क-26 नौसैनिक अभ्यास के दौरान घटी। इस घटना के बाद दोनों देशों ने राजनयिक विरोध दर्ज कराया।

भारत का कहना है कि टक्कर से पहले पीएनएस हुनैन तेज गति से आईएनएस कोलकाता के करीब आ गई थी, और उसने इस क्रियाविधि को द्विपक्षीय समझौते के साथ-साथ समुद्र में टक्करों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है।

भारत ने यह भी कहा कि इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। खबरों के अनुसार, पीएनएस हुनैन को नुकसान पहुंचा और वह बाद में बंदरगाह लौट गया।

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