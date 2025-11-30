काप-30 जलवायु सम्मेलन में भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई: भूपेंद्र यादव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र काप-30 जलवायु शिखर सम्मेलन को समता और जलवायु न्याय को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने इस सम्मेलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और वैश्विक वार्ताओं में अपने सभी प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए हैं तथा सभी प्रमुख निर्णयों में उसकी स्थिति परिलक्षित होती है। भूपेंद्र यादव ने क्या कहा? ब्राजील में 10 से 22 नवंबर तक आयोजित काप-30 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश ने सफलतापूर्वक खुद को 'बेसिक' (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) समूह और समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के समूह के नेता के रूप में स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के वार्षिक सम्मेलन में 194 देशों के वार्ताकारों ने भाग लिया।