एक्सीडेंट पर कैसे लगेगा ब्रेक? नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का ब्लू प्रिंट तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्षों की टालमटोल के बाद बने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ने अपनी पहली ही बैठक में स्थितियों की समीक्षा की तो नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पाट सुधारने की प्रक्रिया में बदलाव पर जोर दिया है।

बोर्ड ने अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने कर उन पर काम करने का सुझाव दिया है। ऐसे में इस बिंदु पर मिशन मोड पर काम हो सकता है।

देश में प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब 1.80 लाख यात्रियों की मृत्यु होती है, जबकि लगभग चार लाख लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं।

इससे भी चिंताजनक तथ्य यह है कि हादसों और मौतों का आंकड़ा प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद भी इस बाबत निराशा जता चुके हैं कि दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं।

क्या है ब्लैक स्पाट प्लान?

यही कारण है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित राज्यों के अधिकारियों और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ एनएचएआइ मुख्यालय में बैठक की तो वर्तमान व्यवस्था की जानकारी ली।

बोर्ड अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण और एनएचएआइ चेयरमैन संतोष यादव की उपस्थिति में प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुतीकरण में अपनी व्यवस्थाओं, तकनीकी तंत्र आदि को विस्तार से बताया गया। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड ने ब्लैक स्पाट और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया के बारे में भी पूछा। फिर सुझाव दिया कि ब्लैक स्पाट सुधार की जो सतत प्रक्रिया है, उसने चलने दें। उसके साथ ही हर क्षेत्र में कम से कम दस-दस ऐसे बिंदु छांटें, जहां सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं।

कहा कि इन्हें सूचीबद्ध कर प्राथमिकता तय करें और समयबद्ध रूप से इनका निवारण करना चाहिए। इससे दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सकती है। इस प्रक्रिया को चरणवार भी लागू किया जा सकता है। जैसे कि दस अधिक गंभीर स्पाट को ठीक करने के बाद उनसे कुछ कम श्रेणी के बिंदु चिन्हित करें।