रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और फिलीपींस, द्विपक्षीय सहयोग पर JCBC की बैठक हुई संपन्न

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और फिलीपींस अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर सहमत हो गये हैं। इसके लिए दोनो देशों के बीच जल्द कई कदम उठाए जाएंगे। दोनो देशों के रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ अब पहले के मुकाबले ज्यादा एक दूसरे देश की यात्रा करेंगे।

मनीला स्थित अपने दूतावास में भारत एक सैन्य अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। साथ ही फिलीपींस को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत उसे सस्ती दर पर कर्ज भी मुहैया कराएगा।

Just concluded a productive and comprehensive meeting of the 5th India-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation with @SecManalo .

Our talks covered enhancing contacts and broadening cooperation as we head towards the 75th anniversary of our diplomatic ties.

