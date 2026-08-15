भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव, निजी और विदेशी निवेश के लिए खुलेंगे रास्ते

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अब निजी और विदेशी पूंजी के प्रवेश का रास्ता खुलने जा रहा है। दशकों से सरकारी नियंत्रण में रहे इस संवेदनशील क्षेत्र के लिए सरकार ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत ड्राफ्ट नियम जारी किए।

इनमें निजी कंपनियों को परमाणु बिजली परियोजनाएं विकसित करने और चलाने की अनुमति देने के साथ सुरक्षा और नियामकीय निगरानी को सख्त रखने का प्रविधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य विदेशी तकनीक और निजी निवेश को आकर्षित करना है, लेकिन परमाणु सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों पर नियंत्रण अपने हाथ में रखना है।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, कंपनियों को औपचारिक लाइसेंस मिलने से पहले परियोजना शुरू करने के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी लेनी होगी। यह मंजूरी साइट या रिएक्टर तकनीक के अंतिम चयन से पहले भी दी जा सकती है। इसके बाद कंपनी तकनीक वेंडरों से बातचीत करने और जमीन व जरूरी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था आगे बढ़ा सकेगी।

लाइसेंस मिलने के बाद परियोजना को डिजाइन, साइट चयन, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन जैसे चरणों में नियामकीय जांच से गुजरना होगा। नियामक को परियोजना के अहम चरणों में काम रोकने की शक्ति भी देने का प्रस्ताव है। वहीं, निर्माण, मालिकाना हक, संचालन और डीकमीशनिंग के लिए एक संयुक्त लाइसेंस की व्यवस्था होगी। अलग-अलग चरणों के लिए अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।

विदेशी रिएक्टरों के लिए भी कड़ी शर्तें ड्राफ्ट नियमों में विदेशी तकनीक वाले रिएक्टरों के लिए भी स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं। प्रेट्र के अनुसार, भारत में इस्तेमाल होने वाले ऐसे रिएक्टर का डिजाइन उसके मूल देश की परमाणु नियामक संस्था से मंजूर या प्रमाणित होना चाहिए। साथ ही उस डिजाइन का किसी देश में संचालन का सफल रिकॉर्ड भी जरूरी होगा। इससे दुनिया में पहले से इस्तेमाल और नियामकीय रूप से प्रमाणित रिएक्टर तकनीक के लिए भारत में प्रवेश का रास्ता आसान हो सकता है।

दशकों बाद बदलेगा परमाणु क्षेत्र का ढांचा भारत का परमाणु उद्योग लंबे समय से लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहा है। 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण विदेशी परमाणु ईंधन और तकनीक तक पहुंच भी लंबे समय तक सीमित रही।

पिछले साल परमाणु ऊर्जा कानून में बदलाव कर निजी कंपनियों के लिए परमाणु परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का रास्ता खोला गया, हालांकि लाइसेंसिंग और रणनीतिक परमाणु सामग्री पर सरकारी नियंत्रण बरकरार रखा गया है। भारत अगले दो दशकों में परमाणु ऊर्जा क्षमता को करीब 12 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए निजी पूंजी और विदेशी तकनीक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायटर के अनुसार, अडानी ग्रीन, टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी घरेलू कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है।परमाणु कानून में हालिया बदलावों के तहत दुर्घटना की स्थिति में उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी को सीमित किया गया है।

लंबे समय से विदेशी कंपनियों की चिंता रहे इस मुद्दे में बदलाव का मकसद जनरल इलेक्ट्रिक, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और ईडीएफ जैसे वैश्विक परमाणु वेंडरों की भारत में दिलचस्पी बढ़ाना है। शांति एक्ट के ड्राफ्ट नियम जारी, बीमा-वित्तीय सुरक्षा पर जोर परमाणु ऊर्जा विभाग ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी (शांति) एक्ट, 2025 के तहत भी ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक परमाणु संयंत्र संचालकों को परमाणु नुकसान की स्थिति में बीमा, वित्तीय सुरक्षा या दोनों का संयोजन रखना होगा। इस्तेमाल हो चुका पूरा ईंधन संबंधित स्टोरेज पूल से हटाए जाने तक यह वित्तीय सुरक्षा बनाए रखना जरूरी होगा।

केंद्र सरकार हर पांच साल में परमाणु नुकसान के लिए ऑपरेटर के नागरिक दायित्व की अधिकतम सीमा की समीक्षा करेगी। इसके लिए विशेषज्ञों का समूह गठित किया जाएगा। डेवलपर्स को परमाणु दायित्व, डीकमीशनिंग और रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन के लिए वित्तीय सुरक्षा भी बनाए रखनी होगी। इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन के सुरक्षित प्रबंधन की जिम्मेदारी भी नियमों में तय की गई है।