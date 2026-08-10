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    सरकार ने संसद में कहा, एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन चलाने से रोकने की नीति नहीं

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 10:49 PM (IST)

    सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट ऑपरेटरों को शेड्यूल्ड एयरलाइंस चलाने से रोकने की कोई सामान्य नीति नहीं है, हालांकि कुछ पीपीपी एयरपोर्ट स ...और पढ़ें

    एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन चलाने से रोकने की नीति नहीं।

    एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन चलाने से रोकने की नीति नहीं।

    HighLights

    1. एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन चलाने से रोकने की नीति नहीं।

    2. पीपीपी एयरपोर्ट समझौतों में हिस्सेदारी पर कुछ पाबंदियां मौजूद।

    3. मंत्रालय एएआई के छूट अनुरोध की कर रहा है जांच।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट ऑपरेटरों को शेड्यूल्ड एयरलाइंस चलाने से रोकने की कोई सामान्य सरकारी नीति नहीं है।

    हालांकि, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत संचालित कुछ एयरपोर्ट के मौजूदा समझौतों में एयरलाइन कंपनियों या उनकी समूह कंपनियों को एयरपोर्ट की कंसेशन कंपनी में हिस्सेदारी रखने पर पाबंदियां हैं। यानी एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी एयरलाइन या उसकी समूह कंपनियों की हिस्सेदारी नहीं रख सकती।

    केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल ने माकपा सदस्य जान ब्रिटास के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। ब्रिटास ने पूछा था कि क्या सरकार बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटरों को शेड्यूल्ड एयरलाइंस में बड़ी हिस्सेदारी रखने या उनका संचालन करने की अनुमति देने के लिए मौजूदा नीति में बदलाव पर विचार कर रही है।

    मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया को संबंधित समझौते के प्रविधानों में छूट देने का अनुरोध मिला है। हालांकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी इस अनुरोध की "जांच नहीं की है"।

    पीपीपी के तहत संचालित बड़े एयरपोर्ट के आपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट एग्रीमेंट (ओएमडीए) में एयरपोर्ट ऑपरेटरों के एयरलाइन कारोबार में मालिकाना हक को लेकर कुछ शर्तें हैं। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट इसी मॉडल के तहत संचालित होते हैं, जिनमें एएआई भी भागीदार है।

    यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब जीएमआर और अडाणी समूह जैसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटरों के एयरलाइन कारोबार में उतरने की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि, अडाणी समूह ने 24 जुलाई को एयरलाइन कारोबार में प्रवेश से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों और बाजार की अटकलों का खंडन किया था।

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    इस बीच, इंडिगो के सह संस्थापक राहुल भाटिया ने 23 जुलाई को चेताया था कि एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन चलाने की अनुमति मिलने पर हितों का बड़ा टकराव हो सकता है। वहीं, अकासा एयर के सीईओ विनय दुबे ने पांच अगस्त को ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत के विमानन क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा की जरूरत है।


    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)