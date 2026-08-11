Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    मानसून में जमकर हो रही बारिश, लेकिन एल-नीनो ने बढ़ाई चिंता; जानिए अब भी क्यों बना हुआ है सूखे का डर?

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:16 PM (IST)

    दिल्ली में अगस्त की शुरुआत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिससे मानसून की कमी कुछ हद तक पूरी हुई और खरीफ बुवाई में सुधार आया। ...और पढ़ें

    मानसून की अच्छी बारिश के बावजूद एल नीनो का खतरा

    मानसून की अच्छी बारिश के बावजूद एल नीनो का खतरा

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से कम बारिश को लेकर चिंता के बाद अगस्त 2026 ने शुरुआत में ही राहत दी है। भारत में मानसून के पहले दौर के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में हुई जबरदस्त बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ दिए। IMD के अनुसार, दिल्ली में महीने के पहले आठ दिनों में ही अगस्त की औसत मासिक बारिश का आंकड़ा पार हो गया। 2011 के बाद यह अगस्त का सबसे ज्यादा बारिश वाला पहला हफ्ता रहा।

    लगातार बारिश से शहर में जलभराव, ट्रैफिक जाम और सड़कें बंद होने की दिक्कतें भी आईं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। इस दौरान 12 से ज्यादा राज्यों में भी तेज बारिश हुई, जिससे देश में बारिश की कुल कमी घटी और खरीफ की उम्मीदें बढ़ीं।

    कृषि को मिला फायदा, लेकिन फसलें पीछे

    बारिश बढ़ने से खरीफ बुवाई में सुधार दिखा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 7 अगस्त तक खरीफ बुवाई में कमी घटकर 17.96 लाख हेक्टेयर रह गई। 24 जुलाई को यह 38.82 लाख हेक्टेयर थी। दलहन की बुवाई में कमी भी 6.90 लाख हेक्टेयर से घटकर 1.95 लाख हेक्टेयर रह गई।

    हालांकि धान और तिलहन अब भी पीछे हैं। 7 अगस्त तक धान की बुवाई पिछले साल से 15.90 लाख हेक्टेयर कम है। तिलहन की कमी भी 3.45 लाख से बढ़कर 5.19 लाख हेक्टेयर हो गई है।

    बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव वाले सिस्टम से मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत में और बारिश की उम्मीद है।

    पूर्व और दक्षिण में कमी की चिंता

    मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश सुधरी है, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में स्थिति अब भी चिंताजनक है। पूरे क्षेत्र में बारिश सामान्य से 25.5 प्रतिशत कम है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में भी कमी है।

    खबरें और भी

    बारिश की कमी का सबसे ज्यादा असर धान पर पड़ा है, जिसे शुरुआती मौसम में ज्यादा पानी चाहिए। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगस्त में पूर्वी इलाकों में बारिश से यह अंतर कम होगा।

    एल नीनो का खतरा

    मानसून से कुछ समय के लिए राहत मिलने के बावजूद, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के लंबे समय के जलवायु अनुमान भारत के लिए जोखिम की ओर इशारा करते हैं, खासकर अगस्त-अक्टूबर के मौसम के दौरान। क्योंकि इस समय एल नीनो बन रहा है।

    अगस्त-अक्टूबर में एल नीनो बनने से भारत में सूखे और सामान्य से कम बारिश का जोखिम बढ़ सकता है। भारतीय उप महाद्वीप में मौसम सूखा रह सकता है और तापमान औसत से अधिक रहेगा, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है।

    WMO का कहना है कि एल नीनो के साथ-साथ एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) भी बन रहा है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिस्से की तुलना में गर्म हो जाता है। जिससे समुद्र से जुड़े जटिल हालात पैदा हो रहे हैं जो दक्षिण एशिया में सूखे की स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं।

    'घर के अंदर पहुंच गया है एल नीनो'

    संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, एल नीनो सिर्फ हमारे दरवाजे पर ही नहीं है, बल्कि वह घर के अंदर दाखिल होकर गर्मी बढ़ा रहा है। और यह तो महज शुरुआत है।

    उन्होंने कहा एल नीनो लगातार और मजबूत हो रहा है, यह उस धरती पर आग में घी का काम कर रहा है जो पहले से ही भीषण गर्मी, जंगलों की भयावह आग और रिकॉर्ड स्तर पर गर्म होते समुद्र से जूझ रही है। 