भारत-मंगोलिया के बीच सोमवार से 'नोमैडिक एलीफेंट 2023' सैन्य अभ्यास होगा शुरू, भारतायी सेना की टुकड़ी रवाना

भारत और मंगोलिया के बीच सोमवार से नोमेडिक एलीफैंट- 2023 सैन्य अभ्यास शुरू होगा। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी रविवार को रवाना हुई। इस टुकड़ी में 43 जवान शामिल हैं। भारत और मंगोलिया के बीच नोमेडिक एलीफैंट- 2023 सैन्य अभ्यास 15वां संसकरण होगा। यह सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित होगा।

भारत-मंगोलिया के बीच सोमवार से 'नोमैडिक एलीफेंट 2023' सैन्य अभ्यास होगा शुरू।

HighLights भारत-मंगोलिया के बीच सोमवार से शुरू होगा सैन्य अभ्यास। मंगोलिया में 17 से 31 जुलाई तक चलेगा 'नोमेडिक एलीफैंट- 2023' अभ्यास। आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर आधारित है सैन्य अभ्यास।

नई दिल्ली, एएनआई। भारत और मंगोलिया के बीच सोमवार से 'नोमेडिक एलीफैंट- 2023' सैन्य अभ्यास शुरू होगा। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी रविवार को रवाना हुई। इस टुकड़ी में 43 जवान शामिल हैं। 'नोमेडिक एलीफैंट- 2023' अभ्यास सोमवार से शुरू बता दें कि भारत और मंगोलिया के बीच 'नोमेडिक एलीफैंट- 2023' सैन्य अभ्यास 15वां संसकरण होगा। यह सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नोमेडिक एलीफैंट- 2023 भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इससे पहले इसका अंतिम संस्करण हिमाचल के बकलोह में अक्टूबर 2019 में आयोजित हुआ था। दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है अभ्यास जानकारी के अनुसार, मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान इस अभ्यास में भाग लेंगे। ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, सर्वोत्तम प्रशिक्षण का आदान-प्रदान करना और दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और मित्रता विकसित करना है। यह अभ्यास पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी अभियानों में मुख्य रूप से जवाबी कार्रवाई पर केंद्रित होगा। विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित बता दें कि अभ्यास के दौरान, भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल होंगे। इन गतिविधियों में सहनशक्ति प्रशिक्षण, रिफ्लेक्स फायरिंग, रूम इंटरवेंशन, छोटी टीम रणनीति और रॉक क्राफ्ट प्रशिक्षण शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास 'नोमेडिक एलीफैंट- 2023' भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा।

