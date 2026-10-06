सस्ते चीनी सामान पर नकेल कसने की तैयारी, रासायनिक और इंजीनियरिंग उत्पादों की एंटी-डंपिंग जांच शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने घरेलू निर्माताओं की शिकायतों के आधार पर चीन से इंजीनियरिंग और रासायनिक क्षेत्र के पांच उत्पादों के खिलाफ डंपिंग-रोधी जांच शुरू की है। यह जांच वाणिज्य मंत्रालय की शाखा व्यापार उपतार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की ओर से की जा रही है।

जिन उत्पादों की जांच की जा रही है उनमें टेक्सटाइल उद्योग में इस्तेमाल होने वाला पर्सल्फेट्स, क्लावुलैनिक एसिड, कुछ काउंटर बैलेंस फोर्कलिफ्ट्स, आंतरिक ग्रूव वाले तांबे के ट्यूब व पाइप और फैब्रिक में इस्तेमाल होने वाला कैप्रोलैक्टम शामिल हैं।

भारतीय निर्माताओं का आरोप है कि चीन ने इन उत्पादों का डंप किया है और इनका आयात उनके कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

निर्माताओं ने इन उत्पादों के आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की मांग की है। डीजीटीआर केवल शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करता है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)