'मिसाइल या ड्रोन हमलों का वीडियो न बनाएं', भारत ने सऊदी अरब में रह रहे नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा जारी हमलों के बीच भारत सरकार ने सऊदी अरब में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को सऊदी अरब में रहने वाले अपने नागरिकों को स्थानीय नियमों का पालन करने और मिसाइल या ड्रोन हमलों से जुड़े वीडियो, तस्वीरें व सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा न करने की हिदायत दी है।

सऊदी नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा, 'सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय से अनुरोध है कि वे स्थानीय नियमों और कानूनों का पूरी तरह पालन करें।' वीडियो बनाकर वायरल करना अपराध दरअसल, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मिसाइल या ड्रोन हमलों, उनके रोके जाने (इंटरसेप्शन) की कार्रवाई या प्रभावित स्थलों से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी, फोटो या वीडियो बनाना, वायरल करना और साझा करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कब तक बंद रहेंगी उड़ानें? दूतावास ने उड़ानों के रद होने और बदले शेड्यूल की जानकारी देते हुए बताया कि एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की रियाद व दम्माम से आने-जाने वाली सेवाएं 7 नवंबर तक निलंबित रहेंगी, जबकि जेद्दा की उड़ानें 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई हैं।