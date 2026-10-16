भारत 38वां सबसे नवाचारी देश, स्विट्जरलैंड लगातार 16वें साल शीर्ष पर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। नए विचारों को उपयोगी उत्पादों, तकनीक और कारोबार में बदलने की क्षमता के मामले में भारत दुनिया की 38वीं सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआइपीओ) के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत ने यह स्थान हासिल किया है।

हालांकि, पिछले साल भी भारत 38वें स्थान पर था। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार 16वें वर्ष पहले स्थान पर रहा, जबकि स्वीडन और अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चीन 10वें, जापान 12वें और मलेशिया 34वें स्थान पर है। कुल 139 अर्थव्यवस्थाओं की इस रैंकिंग में भारत दक्षिण और मध्य एशिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड सबसे आगे, एशिया में दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की मजबूत स्थिति मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक के शीर्ष सात देशों में यूरोप, अमेरिका और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। स्विट्जरलैंड 66.7 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद स्वीडन (63.2 अंक), अमेरिका (62.3), दक्षिण कोरिया (61.4), सिंगापुर (61.0), ब्रिटेन (59.6) और नीदरलैंड (58.4) हैं। दक्षिण कोरिया चौथे और सिंगापुर पांचवें स्थान पर हैं।

चीन 10वें स्थान पर पहुंचकर उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। जापान 12वें स्थान पर है। नतीजों में आगे, लेकिन बुनियादी कमजोरियां चुनौतीभारत की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि नवाचार से जुड़े संसाधनों के मुकाबले उसके नतीजे बेहतर हैं।