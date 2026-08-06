109 करोड़ के पार इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, BharatNet प्रोजेक्ट के तहत दो लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत दे रहीं सर्विस
भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 109 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसकी जानकारी सरकार ने लोकसभा में दी। ...और पढ़ें
HighLights
भारत में इंटरनेट ग्राहक 109 करोड़ के पार।
लोकसभा में सरकार ने दी यह अहम जानकारी।
भारतनेट से 2.21 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 109 करोड़ से ज्यादा हो गई है। ये जानकारी सरकार ने बुधवार, 5 अगस्त को लोकसभा में दी गई।
लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने भारतनेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2.21 लाख ग्राम पंचायतों को सर्विस के लिए तैयार किया है।
109 करोड़ के पार इंटरनेट सब्सक्राइबर्स
जितिन प्रसाद ने एक लिखित जवाब में कहा कि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में 109.27 करोड़ हो गई। इसी दौरान टेलीफोन कनेक्शन भी 93.3 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ से ज्यादा हो गए।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि भारतनेट ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार कर रहा है।
जितिन प्रसाद ने बताया कि जून 2026 तक, इस प्रोजेक्ट के तहत 2.21 लाख ग्राम पंचायतों को सर्विस के लिए तैयार किया जा चुका था, जबकि 80,472 ग्राम पंचायतों में भारतनेट के 'प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस' (PoPs) चालू हो गए थे।
सरकार ने यह भी जानकारी दी कि 30 जून 2026 तक 'डिजिटल भारत निधि' से फंडेड मोबाइल स्कीम के तहत देश भर में 24,784 मोबाइल टावर लगाए गए।
55 करोड़ से ज्यादा UPI यूजर
सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विस्तार पर भी जोर दिया है। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया, UPI अब 731 बैंकों के जरिए 55.49 करोड़ से ज्यादा लोगों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा दे रहा है।
यह भारत के डिजिटल पेमेंट का 85 प्रतिशत और दुनिया भर के रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है।
आधार कार्ड के तहत 1.44 अरब से ज्यादा नंबर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 56 मंत्रालयों की 318 योजनाओं के तहत आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 52 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है।
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डिजिटल स्किल्स का भी लाभ उठा रहे युवा
सरकार ने डिजिटल स्किल्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के तहत 6.39 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई है।
वहीं 34 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने FutureSkills Prime पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और 23 लाख से ज्यादा लोगों ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी के कोर्स में एनरोल किया है या ट्रेनिंग ली है।
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