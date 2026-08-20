थोक चीनी खरीदारों पर लगाम: अब नहीं रख सकेंगे 15 दिन से अधिक का स्टॉक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीनी के थोक खरीदारों के लिए स्टाक रखने की सीमा तय कर दी है। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इंटरनेट मीडिया पर कहा कि जो थोक खरीदार महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 15 दिनों की खपत से ज्यादा स्टाक रखने की इजाजत नहीं होगी।

यह आदेश 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। थोक खरीदारों में कन्फेक्शनर (मिठाई और बेकरी उत्पाद बनाने वाले), साफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मिठाई विक्रेता और दूसरे संस्थागत खरीदार शामिल हैं। इससे पहले एक आदेश जारी किया गया था जो 1 अगस्त से लागू होकर 30 नवंबर तक प्रभावी है।

इसके तहत चीनी डीलरों के लिए 30 दिनों तक 4,000 क्विंटल स्टाक रखने की सीमा तय की गई थी। ये पाबंदियां चीनी की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि के बीच लगाई गई है। 2026-27 सीजन से पहले शुरुआती स्टाक कम होने के चलते मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतें रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।

एक उद्योग संगठन के अनुसार, मंगलवार को पूरे देश में चीनी की औसत एक्स-मिल कीमत 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो एक साल पहले 3,900 रुपये थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 18 अगस्त तक चीनी की खुदरा कीमतें सालाना आधार पर लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 52.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं, जबकि एक साल पहले यह 46.34 रुपये थी।