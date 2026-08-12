भारत में 60% से ज्यादा जंगली एशियाई हाथी, एलीफेंट डे पर पीएम मोदी ने हाथियों को सुरक्षित रखने का दोहराया संकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर बताया कि भारत दुनिया के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथियों का घर है, जिनके लिए 33 रिजर्व और 150 कॉरिडोर ...और पढ़ें
HighLights
भारत में दुनिया के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथी।
देश में हाथियों के लिए 33 रिजर्व और 150 कॉरिडोर।
पीएम मोदी ने वन कर्मियों, वैज्ञानिकों के प्रयासों को सराहा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को विश्व हाथी दिवस के मौके पर कहा कि दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक जंगली एशियाई हाथी भारत में हैं। उनके लिए देश में 33 रिजर्व हैं, जो उनके लंबे समय तक संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करते हैं।
सिंक्रोनस ऑल इंडिया पापुलेशन एस्टीमेशन ऑफ एलीफेंट 2021–25 के अनुसार, भारत में 22,000 से अधिक जंगली हाथी हैं।
एलीफेंट डे पर पीएम मोदी का पोस्ट
एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, 'हमें उन सभी वन कर्मियों, विज्ञानियों, पशु चिकित्सकों, महावतों और स्थानीय समुदायों पर गर्व है।' विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है।
इस साल इस मौके पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों और इंसानों के लिए एक साझा भविष्य सुरक्षित करने के भारत के संकल्प को दोहराया।
भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत ने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित 150 हाथी कॉरिडोर, आबादी की बेहतर निगरानी और अन्य उपायों के जरिए हाथियों के संरक्षण को मजबूत करना जारी रखा है।
भूपेंद्र यादव ने कहा, 'जब हम हाथियों का भविष्य सुरक्षित करते हैं, तो हम अपने जंगलों, जैव-विविधता और पारिस्थितिक विरासत को भी सुरक्षित करते हैं। आइए यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हाथी भारत के जंगलों और इलाकों में आजादी से घूमते रहें।'
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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