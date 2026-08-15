'फ्रेजाइल फाइव से निकलकर सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना भारत', अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया।

इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूरे देश में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। भाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

'बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत'

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के आर्थिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में देश फ्रैजाइल फाइव (पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाएं) से बाहर निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

उन्होंने इस सफलता का श्रेय देश की जनता के प्रयासों को दिया। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश विकसित बनेगा, तो वैश्विक मंच पर भारत को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा।