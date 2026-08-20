त्योहारों से पहले सस्ती हो जाएगी चीनी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को टैरिक रेट कोटा के तहत 10 लाख टन चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दे दी। त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

आपूर्ति में कमी के कारण पिछले दो महीनों में चीनी की कीमत लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गई हैं। इसी कारण दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता देश को लगभग एक दशक में पहली बार चीनी आयात करनी पड़ रही है।

10 लाख टन बिना शुल्क चीनी आयात की इजाजत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि कच्ची चीनी के लिए आयात नीति में बदलाव किया गया है ताकि टैरिफ रेट कोटा के तहत 31 अक्टूबर, 2026 तक 10 लाख टन बिना शुल्क आयात की इजाजत दी जा सके। यह आदेश चीनी की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के बीच आया है।