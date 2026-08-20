त्योहारों से पहले सस्ती हो जाएगी चीनी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन शुल्क मुक्त चीनी आयात को मंजूरी दी है।
HighLights
सरकार ने 10 लाख टन शुल्क मुक्त चीनी आयात को मंजूरी दी।
त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण का प्रयास।
बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी स्टॉक सीमा भी निर्धारित की गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को टैरिक रेट कोटा के तहत 10 लाख टन चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दे दी। त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
आपूर्ति में कमी के कारण पिछले दो महीनों में चीनी की कीमत लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गई हैं। इसी कारण दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता देश को लगभग एक दशक में पहली बार चीनी आयात करनी पड़ रही है।
10 लाख टन बिना शुल्क चीनी आयात की इजाजत
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि कच्ची चीनी के लिए आयात नीति में बदलाव किया गया है ताकि टैरिफ रेट कोटा के तहत 31 अक्टूबर, 2026 तक 10 लाख टन बिना शुल्क आयात की इजाजत दी जा सके। यह आदेश चीनी की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के बीच आया है।
2026-27 सीजन से पहले शुरुआती स्टॉक कम होने के कारण मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतें (एक्स-मिल रेट) रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।
एक उद्योग संगठन के अनुसार, मंगलवार को पूरे देश में औसत एक्स-मिल कीमत बढ़कर 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो एक साल पहले 3,900 रुपये थी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 18 अगस्त तक चीनी की खुदरा कीमतें सालाना लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 52.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं, जो एक साल पहले 46.34 रुपये थीं।
आमतौर पर अगस्त और नवंबर के बीच चीनी की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान देश में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं।
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले बड़े उपभोक्ताओं के स्टॉक की सीमा भी तय की है। उनके लिए स्टाक की सीमा 15 दिन की खपत के बराबर तय की गई है। यह आदेश 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- थोक चीनी खरीदारों पर लगाम: अब नहीं रख सकेंगे 15 दिन से अधिक का स्टॉक