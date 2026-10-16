'भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें', हिंदू मंदिर हमले की साजिश पर भारत की अमेरिका को दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिकागो में ऑरोरा में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने की साजिश मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, यह हमारे लिए निश्चित रूप से गहरी चिंता का विषय है।

साथ ही, यह अमेरिका में भारतीय समुदायों के खिलाफ हेट क्राइम और नस्लीय भेदभाव के बढ़ते मामलों को भी उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा, हमने इस घटना के बाद अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई पर ध्यान दिया है, लेकिन हम अमेरिकी पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सलामती बनी रहे।

मंदिर पर हमला करने का था प्लान यह मामला तब सामने आया जब 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगाया गया। उस पर शिकागो के पास ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सामूहिक गोलीबारी करने की धमकी देने का आरोप है।