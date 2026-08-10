विदेशी पर्यटकों को भारत आने में होगी सहूलियत, 11 नए जगहों पर ई-वीजा से मिलेगा प्रवेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ई-वीजा वाले विदेशी पर्यटकों को भारत आने में और सहूलियत होगी। विदेशी पर्यटक अब 11 और जगहों से भारत में आ सकेंगे।

केंद्र सरकार ने 11 नए इंटरनेशनल एंट्री पाइंट्स (पोर्ट्स) को मंजूरी दे दी है। जिससे इंटरनेशनल पोर्ट्स की संख्या 88 हो गई है। यानी विदेशी अब 88 जगहों से भारत आ सकेंगे। जिनमें 37 एयरपोर्ट, 38 सीपोर्ट (समुद्री मार्ग से प्रवेश) और 13 लैंड पोर्ट शामिल हैं। इस कदम से देश के पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इन 11 इंटरनेशनल पोर्ट्स में नौ लैंड पोर्ट्स यानी जमीन के रास्ते प्रवेश स्थल और दो हवाईअड्डे- भोपाल और तिरुपति हैं। इन लैंड पोर्ट्स में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी के साथ ही अगरतला, दरंगा, गेडे, घोजाडांगा, हरिदासपुर, जयगांव, डावकी, मोरेह शामिल हैं।

सरकारी वेबसाइट के अनुसार, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले या पाकिस्तानी मूल के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारतीय मिशन में रेगुलर वीजा के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि उनके लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इन 11 इंटरनेशनल पोर्ट्स के जुड़ने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा और भी आकर्षक और उपयोगी हो गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारत में लगभग 95 प्रतिशत ई-वीजा आवेदन 72 घंटे से भी कम समय में प्रोसेस कर दिए जाते हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में वीजा व्यवस्था को आसान, सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ताकि वैध विदेशी यात्रियों को सुविधा मिल सके और साथ ही आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाया जा सके।

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भारतीय वीजा व्यवस्था, खासकर टूरिस्ट वीजा व्यवस्था को आसान और सरल बनाने के लिए उठाए गए अहम कदमों में से एक ई-वीजा सुविधा की शुरुआत है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वाली ई-वीजा सुविधा 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू की गई थी। यह सुविधा अभी 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

17 श्रेणियों में ई-वीजा जारी करता है भारत भारत 17 श्रेणियों में ई-वीजा जारी करता है, जिनमें टूरिस्ट, पर्वतारोहण, बिजनेस वीजा की छह उपश्रेणी (बी-1 से बी-6), मेडिकल वीजा की चार उपश्रेणी (एम-1 से एम-4), स्टूडेंट वीजा की दो उपश्रेणी (एस-1 और एस-2), ट्रांजिट, एक्स-1 (अन्य) और ग्रुप विजिटर वीजा (क्रूज) शामिल हैं। भारत अब लगभग 78 प्रतिशत वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा के तौर पर जारी करता है।