'भारत वैश्विक रक्षा निर्माण और रक्षा निर्यात में उभरती हुई शक्ति', राजनाथ सिंह बोले- सेना के आधुनिकीकरण को प्रतिबद्ध
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता बल्कि, हम वैश्विक रक्षा निर्माण और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन गए हैं।
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रक्षा मंत्री ने संदेश दिया- सेना के आधुनिकीकरण को प्रतिबद्ध
सैन्य हार्डवेयर का निर्यात 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचा
पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता बल्कि, हम वैश्विक रक्षा निर्माण और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन गए हैं। वैश्विक रक्षा निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बनाते हुए भारत का 2025-26 में सैन्य हार्डवेयर का निर्यात 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को भेजे गए संदेश में शुक्रवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने पिछले एक वर्ष में 8.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परियोजनाओं को मंजूरी दी है, क्योंकि सरकार सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्री ने कहा, "हमारे प्रयासों ने रक्षा उत्पादन को एक नई दिशा दी है। हमने आयात पर अपनी निर्भरता को कम किया है और स्वदेशी निर्माण को अभूतपूर्व गति प्रदान की है।"
उन्होंने कहा, "रक्षा क्षेत्र में, भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावशाली प्रमाण हमारे रक्षा निर्यात हैं। 2013-14 में रक्षा निर्यात केवल 686 करोड़ रुपये था, जो अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।"
सिंह ने कहा, "इसका मतलब है कि लगभग एक दशक में, हमारे रक्षा निर्यात में 5,500 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।" उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ सीमा क्षेत्रों को मजबूत करना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।