'भारत वैश्विक रक्षा निर्माण और रक्षा निर्यात में उभरती हुई शक्ति', राजनाथ सिंह बोले- सेना के आधुनिकीकरण को प्रतिबद्ध

पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता बल्कि, हम वैश्विक रक्षा निर्माण और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन गए हैं। वैश्विक रक्षा निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बनाते हुए भारत का 2025-26 में सैन्य हार्डवेयर का निर्यात 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को भेजे गए संदेश में शुक्रवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने पिछले एक वर्ष में 8.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परियोजनाओं को मंजूरी दी है, क्योंकि सरकार सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।