भारत में बनेगी जैवलिन मिसाइल, टाटा ने अमेरिकी दिग्गज कंपनियों से मिलाया हाथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जैवलिन प्वाइंट वेंचर (जेजेवी) ने भारत में जैवलिन मिसाइल सिस्टम के सह-उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में घरेलू रक्षा उत्पादन को सह-उत्पादन की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत मिलेगी।

भारत में मिसाइलों के सह-उत्पादन की घोषणा कुछ ही दिन बाद आई है जब भारतीय सेना ने अमेरिकी मूल के जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए एक सौदा किया। भारत में जैवलिन मिसाइल का सह-उत्पादन होगा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को भविष्य के देश में सह-उत्पादन प्रयासों के लिए जेजेवी द्वारा प्रमुख साझेदार के रूप में चुना गया है। कंपनियों ने कहा कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और जैवलिन जाइंट वेंचर ने भारत में जैवलिन आल अप राउंड (एयूआर) के सह-उत्पादन के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यानी सामरिक लांच कंटेनर के अंदर बंद फैक्ट्री-निर्मित मिसाइल बनाने का यह समझौता जैवलिन सिस्टम के भविष्य के उत्पादन का समर्थन करेगा, जबकि भारतीय उद्योग के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा और इंडो-पैसिफिक के लिए क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा।

जैवलिन सह-उत्पादन प्रयास भारत-अमेरिकी साझेदारी के लिए लाभकारी होगा, जिससे भारत में एक मजबूत रक्षा कार्यबल का निर्माण, विकास और निर्माण होगा। जबकि लाकहीड मार्टिन के ट्राय, अलाबामा स्थित निर्माण सुविधा में सब-एसेंबली किट के कई वर्षों के उत्पादन के माध्यम से अमेरिकी नौकरियों को घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में बनाए रखेगा। यह किट और जीईयू भारत में अंतिम असेंबली और एकीकरण के लिए भेजे जाएंगे।

जेजेवी के उपाध्यक्ष और लाकहीड मार्टिन जैवलिन कार्यक्रम निदेशक रिच लिसियन ने कहा, 'टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ भारत में एक समर्पित जैवलिन अंतिम असेंबली और एकीकरण सुविधा स्थापित करना महत्वपूर्ण एंटी-टैंक हथियार प्रणाली के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम है।'