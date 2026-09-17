ब्रिक्स सम्मेलन के बाद नेताओं की तबीयत बिगड़ने के दावे झूठे, विदेश मंत्रालय ने किया खंडन

नई दिल्ली, आईएएनएस। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता भारत विरोधी तत्व पचा नहीं जा रहे हैं। वे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की साजिश में जुट गए हैं।

वे सोशल मीडिया पर इस तरह के झूठे दावे कर रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद कई विश्व नेताओं की तबीयत बिगड़ गई थी। विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट ने गुरुवार को इस तरह के दावों की पोल खोल दी और इस तरह की भ्रामक पोस्ट के खिलाफ चेतावनी दी है।