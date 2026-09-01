नशे पर केंद्र का नया एक्शन प्लान, अगले तीन सालों में हर जिले में खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में नशा मुक्ति अभियान वैसे तो पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसे अब रफ्तार देते हुए केंद्र सरकार ने अगले तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इसके तहत करीब सात सौ नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। मौजूदा समय में देश के 145 जिलों में ही नशा मुक्ति केंद्र है।

इस दौरान ज्यादा प्रभावित जिलों में दो नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जा सकते है। इसके साथ ही देश में नशे से गंभीर रूप से पीड़ितों के उपचार व पुनर्वास के लिए करीब 350 नए केंद्र खोलने का भी लक्ष्य रखा है। देश में अभी ऐसे पुनर्वास केंद्रों की संख्या करीब 154 है।

नशा मुक्ति के लिए सरकार का प्लान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश को नशा मुक्ति बनाने के अपने अभियान में 2026-27 से 2028- 29 तक के लिए एक नया एक्शन प्लान बनाया है। इसके लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित किए है। साथ ही राज्यों को पत्र लिखकर इस मुहिम से जुडने और नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्रों को खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे है।

इसके साथ ही सभी राज्यों से अभियान के तहत तय किए लक्ष्यों के अमल के लिए तीन स्तरीय निगरानी समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। इनमें एक निगरानी समिति मुख्य सचिव के स्तर पर होगी, जबकि दूसरी निगरानी समिति जिला अधिकारी व तीसरी निगरानी समिति खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के स्तर पर होगी। वहीं इस प्लान के तहत अगले तीन सालों में नशा पीड़ितों की पहचान और मदद के लिए एक लाख नशा मुक्ति मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है।

अभी इनकी संख्या करीब सात हजार है। इस अभियान के तहत पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सौ सप्ताह के एक जागरूकता अभियान की शुरूआत की थी। 51 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य एक्शन प्लान के तहत अगले तीन सालों में प्रत्येक जेलों में भी नशा मुक्ति केंद्र खोलने व सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में बच्चों व महिलाओं के लिए एक-एक नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का लक्ष्य है। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर भी अगले तीन सालों में 51 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

गौरतलब है कि देश में मौजूदा समय में 37 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी नशे की गिरफ्त में है। वहीं इनमें से करीब सात करोड़ लोग गंभीर से रूप से नशे की गिरफ्त में है। देश में नशा मुक्ति अभियान की शुरूआत 2020 में हुई थी। पहले यह 272 जिलों तक ही सीमित थी, बाद में 2023 में इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है।