भारत ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, तेल कंपनियों के लिए बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार हर 15 दिनों में तेल की वैश्विक कीमतों की समीक्षा करने के बाद विंडफॉल टैक्स की दरों में संशोधन करती है।

सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क कम कर दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, संशोधित दरें 16 सितंबर से अगले पखवाड़े के लिए लागू हो गई हैं। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 1 रुपये प्रति लीटर घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर कुल शुल्क 5 रुपये घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 4 रुपये घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।