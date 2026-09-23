त्योहार से पहले महंगाई से राहत, सोया और पाम ऑयल पर शुल्क में कटौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार को देखते हुए सरकार ने सोयाबीन और पाम तेल के आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की है। पिछले कई महीनों से खाद्य तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और इससे महंगाई को भी हवा मिल रही थी।

बुधवार को देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल के आयात पर 10 प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत का शुल्क लगेगा। कच्चे सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।