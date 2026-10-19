ऑनलाइन विस्फोटक बिक्री पर सीसीपीए की सख्त कार्रवाई, सात ई-कॉमर्स साइट्स से हटाए गए 3940 विक्रेता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए विस्फोटक पदार्थों की बिक्री और उनके विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सात ई-प्लेटफार्मों से 3,940 विक्रेताओं की लिस्टिंग हटा दी गई है।

ये अमोनियम नाइट्रेट, गन-पाउडर और पिक्रिक एसिड जैसे खतरनाक पदार्थ ऑनलाइन बेच रहे थे, जिनका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की कार्रवाई से साफ है कि ऑनलाइन कारोबार में केवल विक्रेता ही नहीं, बल्कि बिक्री को बढ़ावा देने वाले मंचों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।

ऑनलाइन विस्फोटक बिक्री पर सख्त कार्रवाई

विस्फोटक पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए लाइसेंस होना चाहिए। जाहिर है, इस कार्रवाई का उद्देश्य आनलाइन बाजार के जरिए खतरनाक पदार्थों की अनधिकृत बिक्री रोकना है।

प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी आनलाइन प्लेटफार्म पर विस्फोटकों की बिक्री का मामला दिखे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत करें।

प्राधिकरण ने सबसे बड़ी कार्रवाई इंडियामार्ट पर की है, जहां से 3,092 विक्रेताओं की लिस्टिंग हटाई गई। एक्सपोर्टर्स-इंडिया से 421 और जस्टडायल से 206 लिस्टिंग हटाई गईं। ट्रेड इंडिया से 166 और डायल4ट्रेड से 11 लिस्टिंग हटाई गईं। बाकी संबंधित कंपनियों के मामलों में भी कार्रवाई की गई है।