UN में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दिए 10 लाख डॉलर, वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना लक्ष्य

न्यूयार्क, पीटीआई। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बड़ी पहल की है। इसके लिए वैश्विक संस्था को 10 लाख डॉलर का योगदान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वैश्विक संचार विभाग की अवर महासचिव मेलिसा फ्लेमिंग को यह चेक सौंपा।

कंबोज ने ट्वीट कर कहा कि यह हिंदी भाषा में संवाद और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंबोज ने कहा कि हिंदी भाषा में समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को मुख्यधारा में लाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की भारत और उन देशों में सराहना की गई है, जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं।

Investing in linguistic inclusivity!



PR @ruchirakamboj handed a cheque of $1,000,000 to USG @MelissaFleming towards expanding the usage of #Hindi in @UN. With the Hindi@UN project, we are breaking barriers & enhancing public outreach.



📖: https://t.co/vEiwhnPg5V@UNinHindi pic.twitter.com/yk22GS4BAn