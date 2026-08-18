'गुलाम कश्मीर में दमन बंद करे पाकिस्तान, दुनिया दिखाए एकजुटता'; पाक सुरक्षा बलों की बर्बरता पर भारत का कड़ा रुख
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और दमन पर कड़ा रुख अपनाया है।
HighLights
विदेश मंत्रालय ने पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता पर कड़ा रुख अपनाया।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ज्यादती से कई जानें गईं, लोग घायल हुए।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पीओके जनता के लिए एकजुटता मांगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पिछले कुछ महीनों से चल रहे जन आंदोलन के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कड़ा रुख अपनाया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां की जनता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता मिलनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ज्यादती के कारण कई लोगों की जानें गई हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। साथ ही रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं।
जायसवाल ने प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि, “वहां रोजमर्रा की आम जरूरतों वाली आवश्यक वस्तुओं पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालात ऐसे हैं कि वहां के लोगों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है और उन्हें यह मिलनी चाहिए।”
विदेश मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में भी बार-बार पीओके की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जायसवाल ने पिछले दिनों कहा था कि जून से अब तक 90 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।
जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, बिजली-पानी की कटौती, डराने-धमकाने और दमन से दिया गया। तथाकथित स्थानीय चुनावों को भी भारत ने “पूरी तरह से दिखावा” बताते हुए कहा था कि, ‘ये हकीकत को छिपाने का प्रयास हैं।’
भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील कर चुका है कि पाकिस्तान को उसके अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वहां की जनता लगातार पाकिस्तान सरकार और पाक सेना के खिलाफ आंदोलन कर रही है।
महंगाई, बिजली के ऊंचे बिल, बुनियादी सुविधाओं की कमी और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
आंदोलनकारियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बलों ने आंदोलनकारियों पर बर्बर कार्रवाई की है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया।
रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली जैसे इलाकों में लंबे मार्च और रैलियों पर घातक बल का इस्तेमाल किया गया।