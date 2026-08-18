'गुलाम कश्मीर में दमन बंद करे पाकिस्तान, दुनिया दिखाए एकजुटता'; पाक सुरक्षा बलों की बर्बरता पर भारत का कड़ा रुख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पिछले कुछ महीनों से चल रहे जन आंदोलन के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कड़ा रुख अपनाया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां की जनता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता मिलनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ज्यादती के कारण कई लोगों की जानें गई हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। साथ ही रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं।

जायसवाल ने प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि, “वहां रोजमर्रा की आम जरूरतों वाली आवश्यक वस्तुओं पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालात ऐसे हैं कि वहां के लोगों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है और उन्हें यह मिलनी चाहिए।”

विदेश मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में भी बार-बार पीओके की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जायसवाल ने पिछले दिनों कहा था कि जून से अब तक 90 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।