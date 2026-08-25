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Explainer: डोभाल और वांग की मीटिंग में क्या हुआ, भारत-चीन सीमा विवाद कैसे होगा हल?

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:00 PM (IST)

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने तथा संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की महत्वपूर्ण बातचीत हुई।

NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। (फोटो- ANI)

NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। (फोटो- ANI)

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तेजी से बदलते वैश्विक समीकरण के दौर में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए मंगलवार को विशेष प्रतिनिधि स्तर की महत्वपूर्ण बातचीत हुई।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा प्रश्न और दोनों देशों के रिश्तों में सुधार पर चर्चा की। बैठक की दो वजहों से खास अहमियत है।

गलवन विवाद (जून, 2020) के बाद भारत व चीन के संबंध अब सामान्य हो रहे हैं और दूसरा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं।

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भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने पर बातचीत

भारत व चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा (वास्तवित नियंत्रण रेखा-एलएसी) का बहुत बड़ा हिस्सा (तकरीबन 1400 किलोमीटर) को लेकर विवाद है।

अजीत डोभाल और वांग यी दोनों ही 2003 में स्थापित विशेष प्रतिनिधि तंत्र के नामित प्रतिनिधि हैं, जो एलएसी से जुड़े विवाद को व्यापक रूप से सुलझाने के लिए बनाया गया था। डोभाल सोमवार को दो दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे। बैठक से पहले उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की।

भारतीय दूतावास के अनुसार, दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता मजबूत करने तथा आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। यह चर्चा दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमतियों के अनुरूप थी।

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डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की चर्चा

चीन की ओर से जारी बयान में उपराष्ट्रपति हान झेंग ने कहा, “पिछले दो सालों में, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी दो बार कज़ान और तियानजिन में मिले हैं, और चीन-भारत रिश्तों के विकास पर कई जरूरी सहमतियों पर पहुंचे हैं, जिससे द्विपक्षीय रिश्ते वापस रिकवरी और सुधार के ट्रैक पर आ गए हैं।

पड़ोसी बड़े विकासशील देशों और मुख्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर, चीन और भारत को अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखना और संभालना चाहिए।

अपने नेताओं के बीच बनी जरूरी सहमतियों को मिलकर लागू करना चाहिए, रणनीतिक आपसी भरोसा बढ़ाना चाहिए, सहयोग की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। 

बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करना चाहिए और मतभेदों को ठीक से मैनेज (प्रबंध) करना चाहिए। साथ ही उन्होंने चीन-भारत रिश्तों के लगातार और स्थिर विकास पर ध्यान देने की बात कही है।

गलवन विवाद के बाद संबंधों को सुधारने में कदम 

2020 की गलवान घाटी झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे सैन्य गतिरोध के बाद भारत-चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि, दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर करने के कदम उठाए हैं। सीमा विवाद सुलझाने में पूरी सफलता नहीं मिली है, लेकिन दोनों तरफ के अधिकारी इस संरचित तंत्र को तनाव कम करने का उपयोगी माध्यम मानते हैं।

पिछले वर्ष से दोनों देश एलएसी के उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां कोई विवाद नहीं है। इन अविवादित क्षेत्रों को स्थायी सीमा बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोमवार को कहा था कि, विशेष प्रतिनिधि वार्ता चीन-भारत सीमा प्रश्न पर बातचीत का मुख्य माध्यम है और आपसी हित के मुद्दों पर संचार का महत्वपूर्ण मंच भी है। इसकी पिछली बैठक अगस्त, 2025 में हुई थी।

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