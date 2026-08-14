मुसलमानों को भी बतानी होगी जाति, जन्म स्थान की देनी पड़ेगी जानकारी... जनगणना से जुड़े हर सवाल का जवाब

नीलू रंजन, नई दिल्ली। अगले साल फरवरी में होने वाली जनगणना में जाति सहित कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। धर्म के तत्काल बाद 10वां सवाल जाति का होगा। वैसे गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन मुसलमानों से भी धर्म के साथ उनकी जाति भी पूछी जाएगी।

इसके अलावा व्यक्ति को अपने माता-पिता का पूर्ण विवरण, स्थायी निवास, पूर्व निवास और स्थान परिवर्तन का कारण बताते हुए अपने जन्म-स्थान की भी जानकारी देनी होगी। इसके पहले जनगणना में जन्म स्थान की अलग से जानकारी नहीं ली जाती थी। पहली वार सारी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड की जाएगी।

जनगणना के दौरान जाति के कॉलम में जातियों की सूची नहीं होगी, जिसमें से किसी एक जाति को चुनने का विकल्प हो। इसके बजाय लोगों को खुद अपनी-अपनी जातियां बतानी होगी। ध्यान देने की बात है कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के दौरान भी इसी तरह से खुद अपनी जाति बताने का प्रविधान किया गया था। उस समय देश में 46 लाख 70 हजार से अधिक जातियां रिकॉर्ड की गईं थी। लेकिन उनके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किये गए।

पूछे गए सवालों में देश के भीतर देश के भी लोगों के प्रवास के पैटर्न से जुड़े कई सवाल हैं। इनमें स्थायी निवास का पता. स्थान परिवर्तन के कारण, पूर्व निवास स्थान और जन्म स्थान से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। इन जानकारियों से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रवास और उसके कारणों के ठोस आंकड़े सामने आ सकेंगे।

इसी तरह से व्यक्ति की आर्थिक व शैक्षिक स्थिति की जानकारी के लिए साक्षरता से लेकर उच्चतम शिक्षा के विषय तक और व्यवसाय से लेकर उद्योग, व्यापार, सेवा का स्वरूप के सवाल पूछे जाएंगे। कोविड-19 के टीकाकरण का स्थान वाला सवाल चौंकाने वाला है। पांच साल बीत जाने के बाद आखिर कोविड-19 टीकाकरण के आंकड़े का क्या उपयोग हो सकता है। लोगों से उनके बैंक खातों की संख्या भी पूछी जाएगी। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सवाल को वैकल्पिक रखा गया है।