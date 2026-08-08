शेख हसीना के बयान से बिगाड़ को 'तीस्ता' से संभाल सकता है भारत

रुमनी घोष। भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने देश लौटने की घोषणा के बाद सिर्फ भारत या बांग्लादेश में नहीं बल्कि दुनियाभर में उनके संदेश को 'डीकोड' करने की कोशिश की जा रही है, यानी अंतर्निहित मायने तलाशे जा रहे हैं। भविष्य में ये संदेश क्या आकार लेगा, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा... इसकी विवेचना किए बगैर विदेश सेवा से जुड़े अफसरों से लेकर विशेषज्ञों की राय है संभवत: यह पहली बार है, जब पद से हटाए गए किसी भी देश के प्रधानमंत्री स्तर के नेता द्वारा इस तरह के कदम उठाए जाने की घोषणा की गई हो। इन्हीं में से एक हैं भारतीय राजनयिक और बांग्लादेश के पूर्व उच्चायुक्त देब मुखर्जी।

उनका कहना है भारत की धरती से शेख हसीना ने जो घोषणा की है, इसका असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा, लेकिन भारत के लिए यह समय चुप रहने का है। यदि कभी बात बिगड़ती भी है तो तीस्ता जल बंटवारा जैसे विकल्पों से रिश्ते को संभाला जा सकता है। वर्ष 1968 से 1971 तक पाकिस्तान (बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान था) और 1977 से 1980 तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल आफिसर व 1995 से 2000 के दौर में बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में पदस्थ रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में बीएनपी और आवामी लीग दोनों का शासनकाल देखा है। उनकी ही अगुआई में भारत-बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण 'गंगा संधि' हुई थी।

यह संधि सितंबर 2026 में पूर्ण हो रही है। बिहार में जन्में मुखर्जी झारखंड में पले-बढ़े और फिर उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ गए। यहां सेंट स्टीफन कालेज से पढ़ाई के बाद वह भारतीय विदेश सेवा से जुड़ गए। वह नेपाल में भी राजदूत रहे। चार दशक तक हिमालय की खोज के बाद लेखक और फोटोग्राफर के बतौर उन्होंने 'द मैजिक आफ नेपाल' किताब लिखी है। दक्षिण एशियाई भू-राजनीति पर पब्लिक पालिसी से जुड़ी चर्चाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। शेख हसीना के बयान का भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और रिश्तों को कैसे संभाला जा सकता है? इसको लेकर दैनिक जागरण की समाचार संपादक रुमनी घोष ने मुखर्जी से विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

शेख हसीना ने हाल ही में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की। इस घटनाक्रम को आप किस तरह देख रहे हैं?



- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, हमारी मेहमान हैं। हमने उस दायरे में आने वाले सारे दायित्वों को पूरा किया है। उनका पूरा ख्याल रखा है, लेकिन बतौर राजनयिक मैं जितना समझ पा रहा हूं, उस हिसाब से उनका यह बयान भारत के लिए असहजकारी हो सकता है।

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फॉरेन कारेस्पोंडेंट्स क्लब आफ साउथ एशिया (एफसीसी) द्वारा जिस तरह से प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया गया, उस लिहाज से यह बहुत लंबी तैयारी है। किसी देश के निर्वासित प्रधानमंत्री द्वारा पहले कभी इस तरह के पैटर्न का उपयोग किया गया?

- नहीं। मेरे लंबे कार्यकाल और उससे जुड़ी स्मृतियों में तो ऐसा याद नहीं पड़ता है।

तो क्या हसीना को भारत की धरती से बयान जारी करने से रोकना चाहिए था? - नहीं, किसी को रोकना-टोकना हमारा काम नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि बतौर मेहमान भारत सरकार ने उनका पूरा ख्याल रखा है। उन्हें सारी स्वतंत्रता दी है। यह शेख हसीना को सोचना चाहिए था कि भारत की धरती से बांग्लादेश की सरकार पर आरोप लगाकर कहीं वह उन्हें पनाह देने वाले देश को असहज परिस्थिति में तो नहीं डाल रही हैं।

क्या इससे भारत सरकार पर प्रत्यर्पण का दबाव बढ़ जाएगा? - प्रत्यर्पण कानूनी प्रक्रिया है। किसी के बयान से इस पर न कोई असर पड़ेगा और न ही दबाव बनेगा। यहां तक कि यदि कोर्ट भी व्यक्ति विशेष को सौंपने का आदेश दे दे, तो भी सरकार के पास यह अधिकार है कि वह उन्हें कब और किन तय शर्तों पर सौंपना चाहती है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हसीना व उनके बेटे सजीब वाजिद जाय ने दलील दी कि आजीवन कारावास की सजा के बाद तारिक रहमान दोषमुक्त हो सकते हैं, तो हसीना क्यों नहीं? क्या हसीना इस आधार पर सुनिश्चित होकर बांग्लादेश लौट सकती हैं?

- यही सही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आवामी लीग के शासनकाल में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले मामले में अदालतों द्वारा सजा (लंबे कारावास) सुनाई गई थी। हालांकि, राजनीतिक बदलाव और उच्च न्यायालय के फैसलों के बाद उन्हें इन सभी लंबित मामलों और सजाओं से बरी कर दिया गया है। बांग्लादेश में ऐसे भी कई मामले हैं, जिनमें उच्च पदस्थ नेताओं-अधिकारियों पर सजा सुनाए जाने के 20-20 सालों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ...लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हसीना इसे आधार मानकर दोषमुक्त सिद्ध हो जाएंगी।

पांच अगस्त 2024 को देश से निकल जाने पर मजबूर हुईं हसीना ने इसी दिन घोषणा की। इसका आधार तो समझ आता है, लेकिन दिसंबर तक वापसी का क्या आधार है? क्या बांग्लादेश में मध्यावधि चुनाव के कोई आसार बन रहे हैं? कहा जा रहा है, उन्होंने आवामी लीग को पुन: मजबूत स्थिति में ला दिया है?

- दिसंबर में वापसी की घोषणा के पीछे की मंशा के बारे में अभी बात करना थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन बांग्लादेश में मध्यावधि चुनाव के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। भारत से दिए गए शेख हसीना के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इससे भारत-बांग्लादेश के रिश्ते पर कितना असर पड़ेगा? - आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं, लेकिन व्यापारिक संबंधों में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मुहम्मद युनूस ने कई भारत विरोधी बयान दिए, लेकिन व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सभी चीजें पूर्ववत चल रही हैं। इस पूरे प्रकरण में भारत की भूमिका क्या हो? - फिलहाल भारत का खामोश रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है... जो भारत कर रहा है। चर्चा में है कि शेख हसीना को 'फ्री हैंड' देने की एक वजह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा l मुहम्मद यूनुस को तरजीह देना और चीन से अधिक निकटता है? - देखिए, 30 साल पहले और आज की बीएनपी सरकार में काफी अंतर है। बीएनपी नेता खालिदा जिया के देहांत के बाद भारत की ओर से शोक व्यक्त करने अधिकारी गए थे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। डाक्टर दिनेश त्रिवेदी जैसे वरिष्ठ नेता व सुलझे हुए व्यक्ति को हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी दोनों सरकारों के बीच सीधे संवाद स्थापित करने का संकेत है। भारत ने तटस्थ रहकर रिश्ते निभाने के संकेत दिए और अब भी वही होना चाहिए।

आप बांग्लादेश में हाई कमिश्नर रहे... शेख हसीना के बयान के बाद भारतीय हाई कमिश्नर के लिए क्या चुनौतियां होंगी? उससे कैसे निपटा जा सकता है? - चुनौतियां तो होंगी...। मैं लगातार वहां के अखबारों और चैनल्स को देख रहा हूं। वहां भारत के प्रति तीखी प्रतिक्रिया है। इस बहाने कट्टरपंथी ताकतें एक बार फिर भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। यह पहले भी होता था... बस इसको नियंत्रित करना होगा।

दोनों देशों के रिश्ते को सामान्य करने के लिए भारत सरकार किन विकल्पों पर विचार कर सकती है? - भारत और बांग्लादेश के बीच 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर पिछले 40 वर्षों से विवाद जारी है। वर्ष 2011 में एक समझौता होने वाला था, जिसके तहत दिसंबर से मार्च तक भारत को 42.5 प्रतिशत और बांग्लादेश को 37.5 प्रतिशत पानी मिलना था। पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे का समझौता लेकर गए थे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के विरोध के कारण यह समझौता अभी तक लंबित है। अब बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार है और केंद्र सरकार सालों से लंबित पड़े इस मामले को सुलझा सकती है। गंगा संधि पर होने वाली बैठक पर विचार किया जा सकता है।

आपने बीएनपी और आवामी लीग दोनों का शासनकाल देखा है? बांग्लादेश की बड़ी और शिक्षित आबादी की कट्टरवादी ताकतों के समर्थन में आने की क्या वजह है? - वर्ष 1995 में मैं जब बांग्लादेश में हाई कमिश्नर नियुक्त हुआ तो एक साल बीएनपी का शासन काल था। जून 1996 के संसदीय चुनाव में अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जून 1996 में आवामी लीग बहुमत से सत्ता में आई। बीएनपी के कार्यकाल में भारत-बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। शेख हसीना ने आने के बाद इस दिशा में पहल की। हालांकि यह सबकुछ इतना आसान नहीं था। बांग्लादेश की आम जनता के बीच भारत के लिए सकारात्मक सोच पैदा करना आसान नहीं था। हसीना को इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लगभग चार साल मैंने करीब से उन प्रयासों को देखा।

भारत के प्रति सोच भी बदली, लेकिन बांग्लादेश के संबंध में हमें यह याद रखना चाहिए कि 1947 में देश विभाजन के समय बांग्लादेश की एक बड़ी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान बनाए जाने की पक्षधर थी। हालांकि इतिहास में इनका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास में सिर्फ संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश), बाम्बे (वर्तमान में मुंबई) और मद्रास जैसे मुस्लिम-अल्पसंख्यक प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था।

आपका कहना है कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के प्रति बांग्लादेश में सकारात्मक सोच नहीं थी? - हां, बिलकुल। अगस्त 1975 में बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश की सत्ता में कई प्रमुख नेता, सैन्य शासक और प्रधानमंत्री रहे हैं। इनमें खंदोकार मुश्ताक अहमद, जियाउर रहमान, हुसैन मुहम्मद इरशाद, खालिदा जिया, शेख हसीना और मुहम्मद यूनुस (अंतरिम सरकार) प्रमुख हैं। इनमें से खंदोकार मुश्ताक अहमद आवामी लीग से जुड़े थे। जियाउर रहमान से लेकर खालिदा जिया तक सभी बीएनपी से जुड़े रहे। शेख हसीना को एक लंबा कार्यकाल मिला, जिसमें उन्होंने व्यवस्था को थोड़ी सहिष्णु बनाने की कोशिश की। हालांकि अंतरिम सरकार के दौर में मुहम्मद यूनुस ने अपने वक्तव्यों से इस विचारधारा को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

दरअसल, वहां पहले से ही दो विचारधारा स्पष्ट रूप से मौजूद है। एक वर्ग इस्लाम का पक्षधर है और एक वर्ग बांग्ला संस्कृति और भाषा के रूप में अपनी पहचान को कायम रखना चाहता है। दो विचारधाराओं का यह द्वंद बांग्लादेश का अंदरुनी मामला है। हालांकि यह धारणा बना ली गई है कि जो वर्ग इस्लाम का पक्षधर है, वह पाकिस्तान समर्थक है व भारत विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। परेशानी यह है कि 1971 से लेकर अब तक दूर नहीं किया गया है। आने वाले समय में इस द्वंद को दूर करने पर विचार करना चाहिए।